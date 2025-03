Le métro du futur débarque en France, il sera lancé sur cette ligne très bientôt

Un métro révolutionnaire s'apprête à transformer l'expérience des voyageurs. Cette ligne française sera la première à en profiter cette année 2025.

Si le métro est un moyen de transports essentiel pour des millions de personnes chaque jour en France, les usagers se plaignent régulièrement du manque d'espace, de la chaleur et du bruit qui y règne. Les incidents techniques fréquents, les travaux réguliers et les grèves accentuent ce sentiment général d'inconfort. Les opérateurs de transport en sont bien conscients et cherchent depuis plusieurs années à améliorer l'expérience des usagers en investissant dans la modernisation des infrastructures. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un simple renouvellement de matériel, mais d'une véritable avancée technologique : le métro du futur arrive, et il va commencer par révolutionner le quotidien de cette grande ville de France !

Dès la fin de l'année, l'arrivée du MF19, un métro de nouvelle génération, promet de transformer l'expérience des usagers. Il sera axé sur le confort et l'espace avec des sièges ergonomiques, une ventilation réfrigérée, des prises USB et des écrans d'information voyageurs. Du point de vue de l'accessibilité, les portes d'entrée seront larges, la circulation à l'intérieur sera facilitée par un espace totalement ouvert, sans séparation entre les rames, avec un éclairage différenciant des zones assises et des zones de passages. Le MF19 sera également le métro le plus écologique, avec un freinage complètement électrique et non plus mécanique.

Ce métro du futur sera mis en service dans la ville de Paris dès l'automne 2025 et il sera déployé en premier sur la ligne 10 du métro, puis progressivement sur les lignes 7bis, 3bis, 13, 12, 8, 3 et 7 de la capitale. Ce projet, mené par Île-de-France Mobilités et la RATP, prévoit le déploiement de 410 rames à terme en 2033, pour un coût de 2,9 milliards d'euros.

Le métro nouvelle génération MF19 sera lancé à Paris à la fin de l'année 2025. © Hamdi_Chref_RATP

Cette amélioration se traduira par une diminution du nombre de places assises, mais pour le mieux, avec deux configurations différentes selon les lignes. La première proposera 24 sièges fixes et 12 strapontins sur les lignes les moins chargées, soit la 3, la 3bis, la 7bis, la 10 et la 12, tandis que la seconde sera dotée de 20 sièges fixes et 8 strapontins sur les lignes 8 et 13, notoirement connue pour leur forte fréquentation, en particulier aux heures de pointe.

La mobilité parisienne s'apprête donc à connaître une nouvelle ère à la fin de l'année, en parallèle du projet du Grand Paris Express qui a déjà vu l'extension de lignes de métro existantes (11 et 14) et prévoit la création de nouvelles lignes de métro (15, 16, 17, 18) dans le but de désaturer le réseau existant et de desservir au mieux la banlieue. Le MF19 va marquer une avancée majeure dans l'expérience voyageur et pour l'environnement, avec une consommation énergétique réduite de 25 % par rapport au métro actuel. Nous avons hâte de monter à bord !