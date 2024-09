Élu "meilleur parc de loisirs au monde", ce parc est situé à seulement quelques heures de chez vous

Ce site européen décroche la palme des meilleurs parcs d'attractions du monde.

La récompense la plus prestigieuse de l'industrie du divertissement est décernée chaque année par le magazine "Amusement Today", suite au vote d'un jury d'experts du monde entier. Malgré une forte concurrence, notamment aux États-Unis avec le Walt Disney World Resort en Floride ou les Universal Studios Hollywood à Los Angeles, c'est un parc européen qui se hisse à la tête du "Meilleur parc de loisirs du monde entier" cette année !

Situé à Rust en Allemagne, tout près de Strasbourg, Europa-Park a été sacré "Meilleur parc de loisirs au monde" le 7 septembre dernier, par le "Golden Ticket Awards" du magazine Amusement Today, devançant le parc Dollywood dans le Tennessee aux Etats-Unis et le Tokyo DisneySea au Japon, à la troisième marche du podium. Le parc d'attractions allemand avait déjà reçu ce prix 8 fois par le passé, de 2014 à 2022, à l'exception de 2020, en pleine crise du Covid 19. C'est grâce à sa nouvelle attraction, Voltron Nevera, un grand huit de type "Stryker Coaster" inauguré en avril dernier, que le parc a retrouvé sa première position au classement. Toutatis, les nouvelles montagnes russes impressionnantes du parc Astérix, peut aller se rhabiller !

Son grand-huit propose une expérience jamais vue auparavant : la propulsion la plus raide du monde à 105°, 7 inversions et une expérience d'apesanteur en continu de 2,2 secondes, ce qui lui fait décrocher le titre de "meilleur nouveau grand huit au monde" également cette année. Mais les récompenses ne s'arrêtent pas là. Europa-Park s'est vu décerner le "Turnstile Award" (prix spécial de l'éditeur) pour la reconstruction en moins d'un an de son quartier thématique autrichien détruit par un incendie en 2023, avec les nouvelles attractions "Express des Alpes Enzian" et "Les Rapides du Tyrol".

"Le jury a notamment souligné la variété et la qualité des attractions d'Europa-Park, offrant une expérience exceptionnelle aux visiteurs grâce à une exploitation et maintenance de haute qualité" a annoncé le parc dans un communiqué. Il a également été "impressionné par le mélange de manèges traditionnels et de contenus numériques, ainsi que par les spectacles, les restaurants et l'offre d'hébergement proposés". Et les bonnes surprises ne s'arrêtent pas là : pour les 50 ans d'Europa-Park en 2025, les deux souris mascottes du parc, Ed & Edda auront leur premier film au cinéma.