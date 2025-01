Bon plan en avril : ce célèbre parc français sera gratuit pour les enfants pendant un mois

Si votre enfant remplit ces conditions, il peut se rendre gratuitement dans le 2e parc d'attractions le plus visité de France.

Élu "meilleur parc d'attractions de France" lors des Parcs Fans Awards, ce parc qui rassemble chaque année près de 3 millions de visiteurs s'apprête à faire le bonheur des plus jeunes d'entre nous. Il avait déjà attiré l'attention des visiteurs l'an dernier, lorsqu'il invitait les personnes dont le prénom évoquait le peuple romain à venir gratuitement pour la saison anniversaire de ses 35 ans. Cette fois-ci, c'est pour sa réouverture annuelle prévue le 5 avril prochain qu'il propose des billets gratuits aux enfants.

Par Toutatis, vous avez deviné ? C'est au Parc Astérix que ça se passe ! Alors que l'entrée pour les enfants âgés de 3 à 11 ans s'élève à 57 euros en temps normal, ils n'auront pas besoin de débourser un centime durant un mois au printemps. Mais ils devront toutefois être accompagnés d'un adulte qui aura pour sa part acheté une entrée (le tarif adulte, à partir de 12 ans, s'élève à 65 euros). Et "le billet enfant gratuit est valable le même jour que le billet adulte payant", précise le parc Astérix sur son site internet.

Quelques conditions devront toutefois être respectées pour en bénéficier : ce cadeau de réouverture qui ne concerne que les enfants âgés de 3 à 11 ans n'est valable qu'en semaine, du lundi au vendredi, du 7 avril au 7 mai inclus et en dehors des jours fériés des 21 avril, 1er et 2 mai 2025. Autre information à bien retenir : Ces places gratuites ne sont pas disponibles aux caisses du parc, mais réservables uniquement en ligne, jusqu'à la veille de la date de la visite. Afin de bien respecter la mesure, le parc prévient qu'il se réserve le droit d'effectuer des contrôles au tourniquet. Il ne faudra absolument pas oublier la carte d'identité ou le passeport de l'enfant sur place pour prouver son âge, muni du billet gratuit.

Le parc Astérix, installé à Plailly dans l'Oise à une heure de Paris, est une sortie idéale au printemps, avec bon nombre d'attractions et de spectacles en plein air dont le défilé des chars. De plus, qui dit nouvelle saison dit grandes nouveautés. Après Pégase Express, Tonnerre 2 Zeus et Toutatis, le parc proposera une neuvième montagne russe baptisée "Cétautomatix", dans la zone de la Gaule et accessible aux enfants dès un mètre, ainsi qu'un nouveau restaurant égyptien, "Les Fastes du Nil", dans l'ambiance typique d'un souk ! Il serait bien dommage de manquer une occasion pareille... Cette offre est valable jusqu'au 7 mai 2025.