"Grève RATP : quelles prévisions de trafic mercredi 8 mars ?"

GREVE 8 MARS. La direction de la RATP a annoncé les premières estimations des perturbations sur le réseau des métros, RER, tramways et bus mercredi 8 mars, au lendemain du 6e acte de grève contre la réforme des retraites.

[Mis à jour le 6 mars 2023 à 17h58] Au lendemain du mardi noir contre la réforme des retraites, les usagers franciliens vont-ils pouvoir souffler ou au contraire devront-ils continuer à utiliser les transports alternatifs ou encore rester en télétravail ? "Le trafic pour la journée du mercredi 8 mars devrait être en amélioration par rapport à la journée du 7 mars avec un trafic quasi normal sur le réseau bus et normal sur le réseau tramway", a annoncé la direction de la RATP ce lundi aux alentours de 17 heures sur le site officiel de la RATP. Cependant, le trafic devrait être encore "très perturbé" sur les réseaux des métros et des RER. "L'entreprise sera en mesure de communiquer plus précisément ses prévisions demain avant 12h" a ajouté la direction de la RATP.

Jusqu'à présent et depuis cette année 2023, jamais le trafic n'avait été perturbé au lendemain du principal jour de grève contre la réforme des retraites. Et alors que nous en sommes au 6e acte de grève, peut-on penser que le mouvement social prendra finalement de l'ampleur ? Pour rappel, la grève pourrait être reconduite aisément à la RATP grâce à un préavis de grève "à durée illimitée" déposé au mois de décembre 2019 par les syndicats de la RATP contre la réforme des retraites.