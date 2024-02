Les remontées mécaniques n'existent pas dans cette station de ski, c'est une première en Europe

Cette station de ski sans remontées mécaniques permet une immersion totale dans la montagne.

Canons à neige, poudre artificielle par camions ou hélicoptères, remontées mécaniques toujours plus hautes qui perturbent la faune et la flore... Certaines pratiques des stations de ski passent de moins en moins alors que la crise climatique s'accélère. Est-il possible de nos jours d'appréhender le ski de manière plus écologique ? C'est en tout cas un défi qu'a relevé deux Italiens passionnés de montagne en créant en 2023 cette station de ski par comme les autres.

Bienvenue dans la première station sans remontées mécaniques d'Europe. Nichée au cœur des Alpes en Italie, à quelques kilomètres de la frontière suisse et à 2h30 de route de Milan, "Homeland" a vu le jour en 2023 dans le village de Montespluga. Ses créateurs Tommaso Lazzuna et Paolo Pichieloa ont germé l'idée durant la pandémie de Covid-19, alors que toutes les remontées mécaniques des stations de ski étaient à l'arrêt, s'inspirant grandement d'une station sans remontées mécaniques qui existait déjà outre-Atlantique : Bluebird Backcountry, dans le Colorado aux États-Unis.

Il est indiqué sur le site de la station que l'on pénètre dans "un amphithéâtre immaculé dominé par des sommets dépassant les 3 000 mètres". Mais dévaler les pistes sur une neige immaculée se mérite : fini les tire-fesses, téléskis, télésièges et autres télécabines ! Les skieurs gravissent par eux-mêmes les pentes avant de les descendre. Homeland décrit ainsi son domaine comme "une immense pente" à gravir sur 11 itinéraires de montées balisés sur une zone de 36 km² de terrain hors-piste. Si cette station de ski s'adresse davantage à des skieurs de randonnée expérimentés, elle propose quand même des journées d'initiation pour les débutants ainsi que des cours de sécurité.

Avec cette station de ski écolo et accessible aux débutants de ski de randonnée, Homeland permet de prouver que le ski peut être compatible avec un mode de vie plus sobre et responsable. Vous êtes tentés par l'expérience de skier sans remontées mécaniques ? Les tarifs pratiqués sont tout à fait abordables par rapport aux autres stations de ski plus énergivores. Comptez 55 euros la journée pour un ensemble de skis et chaussures ou 65 euros pour le kit anti-avalanche complet.