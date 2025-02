Cet endroit en France attire les stars du monde entier, et on comprend pourquoi

De nombreuses stars ont élu domicile dans ce coin de France, est-ce près de chez vous ?

C'est bien connu, la France attire de nombreuses stars internationales avec la diversité de ses paysages, son patrimoine d'exception et sa gastronomie mondialement reconnue. Mais il est un endroit qui a particulièrement conquis le cœur des célébrités. Ce coin de France est devenu leur lieu de villégiature idéal pour profiter d'une vie paisible à l'abri des regards, dans un cadre de vie exceptionnel.

Nous sommes à une heure trente de route de Marseille. Baignée de lumière, cette région naturelle est prisée pour ses villages pittoresques, ses paysages vallonnés et ses vues panoramiques. La cuisine y est réputée savoureuse et ses produits locaux de qualité. Les stars y apprécient tout particulièrement ses restaurants gastronomiques, ses marchés et ses vins.

Bienvenue dans le Luberon ! Plusieurs célébrités y ont acquis une propriété, à commencer par les chanteurs Renaud et Patrick Bruel, qui ont choisi de s'installer à L'Isle-sur-la-Sorgue, "la Venise comtadine" de la région, réputée pour ses brocanteurs, son marché flottant et ses jolies roues à eaux. Si Renaud y trouve l'inspiration et le calme nécessaire à son travail d'artiste, Patrick Bruel, devenu propriétaire du Domaine de Léos sur le plateau de Margoye, y produit son huile d'olive extra vierge. Non loin de là, le chanteur Dave et son mari Patrick Loiseau ont acquis une maison secondaire, il y a déjà 25 ans : "Daniel [Auteuil] m'a convaincu de venir ici en me disant : 'Comme ça, quand on sera vieux, on ira à la pêche ensemble.' (...) J'adore cette maison, elle est au milieu de nulle part dans une zone où on ne peut pas construire", avait-il confié à Purepeople.

Le village médiéval de L'Isle-sur-Sorgue, fief des chanteurs Patrick Bruel et Renaud. © Альбина Саженюк - stock.adobe.com

A 25 kilomètres de là, c'est le charme de Bonnieux, village perché offrant une vue imprenable sur les monts du Luberon, qui a conquis le cœur du célèbre acteur et réalisateur américain John Malkovich. C'est là qu'il a acquis sa résidence secondaire, dans un domaine de 10 hectares doté d'un vignoble.

C'est également dans ce village typiquement provençal que le célèbre couturier Pierre Cardin y avait fait construire ses studios de cinéma et avait acquis le château de Lacoste, qui a longtemps appartenu au Marquis de Sade. Ridley Scott, le réalisateur de Gladiator et Alien, ainsi que l'humoriste français Michel Leeb, se sont quant à eux installés dans le village préservé d'Oppède, surplombé par les ruines d'un château féodal et par la collégiale Notre-Dame-d'Alidon, une chapelle romane perchée sur un piton rocheux, parfaitement restaurée grâce à la contribution de l'humoriste.

Avec tous ces atouts, on comprend mieux pourquoi les stars succombent aux charmes du Luberon, coin de France authentique et charmant qui permet de bénéficier d'un niveau de discrétion élevé, loin de l'agitation des grandes villes, et de profiter des joies de la Provence dans un climat doux et agréable une grande partie de l'année.