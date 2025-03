Ce village est totalement dédié à ce personnage légendaire, chaque recoin raconte son histoire

Ce célèbre personnage a-t-il vraiment existé ? Tout a commencé dans ce village...

"Un pour tous et tous pour un !" Qui n'a jamais entendu cette devise emblématique des "Trois Mousquetaires", les héros emblématiques du roman d'Alexandre Dumas ? Et qui n'a jamais entendu parler de d'Artagnan, devenu une grande figure de la littérature depuis ses aventures avec Porthos, Athos et Aramis ? Modèle de loyauté, courage et fraternité, ce personnage héroïque qui continue de fasciner et d'inspirer les Français n'est pas que fictif, il a bel et bien existé. Embarquez dans un voyage dans le temps à l'époque du plus célèbre des mousquetaires !

Dans ce village pittoresque de France, l'ombre de d'Artagnan plane sur tous les murs. C'est ici qu'est né en 1615 Charles de Batz de Castelmore, le vrai d'Artagnan, un mousquetaire au service de Louis XIV, connu pour sa bravoure et sa fidélité. Si le château de Castelmore, sa première demeure, est aujourd'hui une propriété privée, chaque pierre du village continue de perpétrer la mémoire du mousquetaire. L'église Saint-Pierre en est un premier exemple, c'est là où fût baptisé le petit d'Artagnan.

Bien plus qu'un simple village, Lupiac, dans le département du Gers en Occitane, est un lieu de rêve où l'esprit de d'Artagnan continue d'exister grâce à ses habitants. Comme premier hommage vibrant, une imposante statue équestre de d'Artagnan trône sur la place principale. Puis dans la chapelle Saint-Jacques, le musée d'Artagnan retrace la vie du mousquetaire et son époque à travers un superbe parcours interactif et immersif. Enfin chaque année au mois d'août, le village organise une grande fête médiévale en honneur au mousquetaire avec des spectacles de cape et d'épée et des reconstitutions historiques.

Ce village gascon où d'Artagnan règne en maître ne se résume pas uniquement à son célèbre mousquetaire. Perché à 234 mètres d'altitude, ce village domine des collines verdoyantes, des champs de tournesol et des villages perchés qui n'ont pas que façonné l'imaginaire du mousquetaire. La région autour de Lupiac est idéale pour ses randonnées et activités de plein air. En tant qu'ancienne forteresse médiévale, les artisans locaux perpétuent la fabrication d'armes et de costumes, mais aussi de produits du terroir comme le foie gras, le confit de canard ou l'armagnac...

Saviez-vous que la commune de Lupiac est en lice, en tant que représentante de la région Occitanie, pour le titre du "Village préféré des Français" cette année 2025 ? Le vote se clôture ce vendredi 7 mars à 23h59. "Chaque vote est un pas de plus vers la victoire (...) Ensemble, faisons de Lupiac le village préféré des Français 2025 ! Tous pour un, un pour tous !" a lancé le maire de la ville. A bon entendeur !