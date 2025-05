Cette plage d'eau douce fait l'unanimité en France pour une raison bien particulière

Cette plage située au bord d'un lac est un vrai joyau. Et elle est bien en France !

Lorsque l'envie de se ressourcer au bord de l'eau se fait sentir, nos pensées se tournent immédiatement vers les plages de carte postale de la Méditerranée ou de l'Atlantique. Et pourtant, loin de la mer (et des foules), la France regorge de séduisantes plages d'eau douce, que ce soit aux abords des lacs ou des rivières.

Une plage de sable fin, une pente douce pour se baigner en sécurité avec des eaux peu profondes et de qualité avoisinant les 25 degrés tout l'été... Oui c'est possible loin de la côte Atlantique ou de la Méditerranée. Cette plage classée Pavillon bleu depuis 2018 est une véritable rareté avec son "sable fin comme la farine" et ses dunes exceptionnelles.

Longue et spacieuse, la plage offre suffisamment de place pour étendre sa serviette dans son coin, construire des châteaux de sable, se trouver un coin d'ombre tranquille pour pique-niquer ou jouer au ballon. Pour ceux qui cherchent encore plus de confort, des transats et des parasols sont disponibles à la location.

Bienvenue à Excenevex, l'unique plage de sable naturel située au bord du lac Léman en Haute-Savoie ! Comme le résume le site de l'office du tourisme d'Excenevex, qui est aussi un agréable village au charme typique savoyard, "la plage est un site idéal de détente pour les contemplatifs, de baignade pour les familles et de pratique pour les sportifs".

Ce lieu de baignade est effectivement idéal pour les familles avec jeunes enfants ou pour les personnes à mobilité réduite. Avec sa zone de baignade peu profonde, il leur offre une longue étendue sécurisée pour jouer et se baigner dans l'eau en toute sérénité. De plus, la baignade dans le lac Léman est connue pour être très agréable, avec une eau toujours claire et propre et une vue sur les montagnes des Préalpes sublime et empreinte de sérénité, où l'on peut discerner la Dent d'Oche et la côte Suisse.

En plus de la baignade, les sportifs ne sont pas en reste : il est tout à fait possible de pratiquer le kayak, le pédalo, le paddle, le bateau sans permis, le kitesurf, l'aviron... Enfin, des terrains de beach-volley et de minigolf sont à disposition.

On vous a donné envie d'explorer cette rareté ? Du printemps à l'automne, de nombreuses activités rythment le quotidien de cette plage unique, du marché des artisans créateurs aux concerts de l'été en passant par la Fête du sable avec des œuvres fascinantes sculptées par des professionnels. La plage est surveillée du 1er juillet au 30 août, tous les jours de 11h15 à 17h45.