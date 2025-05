Eurovision : alerte rouge ! Louane genou à terre chez les bookmakers après sa première répétition en public

Louane a effectué sa première répétition publique sur la scène de l'Eurovision hier. Ce soir elle se produira lors des demi-finales avec une pointe d'inquiétude.

C'est le grand jour pour Louane, enfin presque. La chanteuse de 28 ans, qui représente la France au concours Eurovision de la chanson 2025, à Bâle, en Suisse, va se produire pour la première fois devant des millions de spectateurs et téléspectateurs lors de la seconde demi-finale du show, ce jeudi soir. La France étant l'un des cinq plus grands contributeurs de l'Eurovision, elle est déjà qualifiée et ce passage sur scène ne risque donc pas de l'éliminer. Mais cette prestation donnera le ton avant la grande finale de samedi.

La chanteuse révélée dans The Voice s'est d'ailleurs déjà entrainée sur son titre "maman" hier, avec une première répétition en public, ouverte aux journalistes et à quelques observateurs avisés. Et à trois jours de la grande finale samedi soir, la jeune artiste a visiblement livré une interprétation réussie si on en croit le compte rendu de 20 Minutes, qui a en même temps glané les réactions de quelques journalistes européens spécialisés.

Louane lors de sa première répétition en public à Bâle, avant l'Eurovision. © Heikki Saukkomaa/LEHTIKUV/SIPA (publiée le 15/05/2025)

Allongée sur le côté, Louane a entonné les premières paroles de "maman" en laissant s'écouler un sablier posé à ses côtés. Puis, tout autour d'elle, une pluie de 250 kg de faux sable (en réalité des copeaux de liège), s'est écoulée en continu, formant une tornade visuelle autour de la chanteuse. La mise en scène, visuellement féérique sans être spectaculaire, est assez proche de ce qu'on devrait voir à la télévision ce jeudi soir et samedi.

Mais si cette prestation de Louane a convaincu de nombreux journalistes sur place, elle n'a pas eu le même effet sur les bookmakers. Alors que la France était classée depuis plusieurs mois à la troisième place des favoris pour la victoire finale, elle vient d'être rétrogradée d'un rang suite à cette répétition. Avoisinant les 10% de chances de victoire, derrière la Suède et ses fantasques KAJ, ainsi que l'Autrichien JJ, Louane a chuté à 6% de chances de victoires d'après nos observations ce matin sur le site EurovisionWorld.com, qui fait référence en la matière.

La candidate de la France se classe désormais quatrième dans les pronostics, dépassée par Claude, le candidat des Pays-Bas, qui s'est brillamment qualifié lors de la première demi-finale mardi soir avec une chanson en français, "C'est la vie". Une vraie alerte sachant que le site spécialisé s'est rarement trompé dans ses classements en amont du concours.

Malgré cette chute dans les pronostics, les spécialistes présents à Bâle restent très positifs. Torbjörn Ek, du quotidien suédois Aftonbladet, est sous le charme, évoquant dans 20 Minutes une "sérieuse candidate à la victoire" et prédisant une bataille entre la France, la Suède, l'Autriche et Israël pour le trophée. Même pronostic pour son confrère italien ou des journalistes ukrainien et belge, qui parient aussi sur une place dans le Top 5, voire sur le podium.