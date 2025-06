Ce village vient d'être sacré "Plus beau village de France", il est pourtant méconnu du grand public

Ce petit village est désormais sous le feu des projecteurs internationaux.

Qui ne connaît pas "Le Village préféré des Français", ce classement popularisé sur France 3 dans l'émission de Stéphane Bern, qui sélectionne chaque année, parmi 10 candidats, le village français qui a recueilli le plus grand nombre de votes ? Si l'édition 2025 va bientôt couronner le nouveau gagnant, un village français peut déjà se targuer de ce titre de "plus beau village de France en 2025", mais du point de vue... des Britanniques !

C'est bien la première fois que ce petit village de quelques 650 âmes se retrouve au sommet. Ce mois de mars 2025, il a été classé numéro 1 du palmarès des "plus beaux villages de France" du prestigieux quotidien britannique The Times. Une belle revanche pour ce village qui a déjà été sélectionné comme représentant de la région Nouvelle-Aquitaine dans l'édition 2022 de l'émission de Stéphane Bern, mais qui ne l'a jamais remporté...

Evalué selon 32 critères comme celui de compter moins de 2 000 habitants et au moins deux sites ou monuments protégés, ce village est arrivé sur la première marche du podium devant 24 autres sélectionnés par le Times parmi les 180 communes labellisées par l'association française "Les Plus beaux villages de France".

Ce village, c'est Ainhoa, à la frontière franco-espagnole, reconnaissable à ses "couleurs emblématiques du Pays Basque le long de sa rue unique", comme le décrit le média britannique. Pour le Times, il n'y a rien de "plus typiquement français qu'un village typique de la région". Sans aucun doute, Ainhoa incarne l'âme authentique du Pays basque.

Tombé amoureux de ses belles maisons de style labourdin aux façades rouges et blanches, le quotidien a eu un coup de cœur pour La Maison Oppoca. En y entrant, on découvre "une auberge du XVIIe siècle proposant dix chambres claires et blanchies à la chaux, un salon de thé, un restaurant traditionnel et une piscine extérieure chauffée avec vue sur la colline". En voilà une adresse à retenir !

Le Times a été charmé par l'atmosphère d'antan qui règne à Ainhoa, car il faut savoir que le village a été fondé au XIIIe siècle par un abbé comme une bastide avec une seule rue unique et large, pour offrir un répit aux pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. De ce passé, il demeure la rue et les "pierres taillées des fondations" de l'église Notre-Dame-de-l'Assomption, qui mérite le détour aussi.

Pour découvrir Ainhoa, on n'hésitera pas à rentrer dans ses belles bâtisses bien conservées qui abritent des producteurs locaux et des artisans, puis à sortir de la rue principale en contournant les maisons qui cachent de charmants espaces de verdure. Nichée au milieu des collines verdoyantes avec des vues splendides sur les montagnes comme La Rhune, Ainhoa est aussi le point de départ de superbes randonnées.

En excluant les grandes villes et en laissant de côté les destinations prises d'assaut par les touristes, le classement du Times donne un joli coup de projecteur sur Ainhoa, une des pépites françaises un peu moins connues du grand public.