Unique au monde, cet endroit en France est le paradis du camping

C'est la destination de choix pour camper dans le bonheur, combinant à la fois un accès facile à l'eau, une nature époustouflante et un riche patrimoine.

Convivial et abordable, le camping est toujours extrêmement populaire en France, pratiqué par près d'un Français sur 3. Et ça tombe bien, la France est le première destination de camping en Europe et deuxième dans le monde derrière les États-Unis. Face à tant de choix, pour des vacances sous le signe des baignades en eau douce, des randonnées nature et des descentes en canoë, on ne saurait trop vous conseiller de planter votre tente dans ce lieu fabuleux.

Ce lieu attire les campeurs chaque année parce qu'il coche toutes les cases pour se ressourcer loin de l'agitation urbaine, le tout sous un climat ensoleillé et dans un décor unique au monde. Beaucoup de ses campings sont situés en bord de rivière, permettant un accès direct à des plages naturelles et piquer une tête dans l'eau rafraîchissante. La nature, spectaculaire, est présente de partout : gorges, forêts, montagnes, rivières, lacs, mais aussi grottes et site préhistorique..

Vallon-Pont-d'Arc en Ardèche © Criley - stock.adobe.com

Nous voilà idéalement situés aux portes de l'un des plus beaux sites naturels de France : les Gorges de l'Ardèche. Sa célèbre arche naturelle unique au monde, le Pont d'Arc, classé Grand Site de France, se dresse à près de 60 mètres de hauteur au-dessus de la rivière Ardèche. C'est donc à Vallon-Pont-d'Arc que l'on choisira de planter sa tente : ce petit village paisible l'hiver se transforme en un merveilleux site de camping l'été.

Du camping familial basique aux 5 étoiles avec aménagements variés comme des espaces aqualudiques, des piscines chauffées et des infrastructures sportives (tennis, ping pong, basket, mini-golf), les campeurs y trouveront de nombreux terrains adaptés à tous les budgets.

Si la descente des gorges en canoë ou en kayak est une activité populaire des vacanciers, ceux qui préfèreront rester sur la terre ferme emprunteront le chemin de randonnée qui suit la rivière ou la route touristique sur les hauteurs : panoramas spectaculaires assurés !

Et ce n'est pas tout : Vallon-Pont-d'Arc est situé à proximité d'un site préhistorique grandiose. Entre 3 et 6 kilomètres sépareront les campeurs de la Grotte Chauvet 2, la réplique fidèle de la Grotte Chauvet originale inscrite à l'Unesco, non accessible au public et qui présente des peintures rupestres vieilles de 36 000 ans. A une quinzaine de kilomètres de Vallon-Pont-d'Arc dans la direction de la commune de Saint-Remèze, la Grotte de la Madeleine est également un immanquable. Avec ses volumes impressionnants digne d'une grande cathédrale et ses concrétions aux formes excentriques, cette grotte est l'une des plus belles de France.