C'est le nouveau "Plus beau village de France" : sa forteresse était jusque là passée inaperçue

La famille des "plus beaux villages de France" s'agrandit avec ce village Vauban jusqu'alors méconnu du grand public.

Si le territoire français regorge de villages à explorer, une association distingue les plus beaux d'entre eux, décernant chaque année depuis 1982 son prestigieux label touristique à de nouvelles communes selon des critères précis. Tous ont pour point commun d'être dotés de paysages exceptionnels et d'avoir su préserver leur patrimoine architectural ainsi que leur art de vivre. Le 28 juin 2025, deux villages ont rejoint le cercle très fermé des 180 "Plus Beaux villages de France" déjà honorés. Et c'est de l'un deux, autrefois bastion militaire perdu dans la montagne, dont nous allons nous intéresser.

Perché sur un promontoire rocheux isolé à 1 050 mètres d'altitude à la frontière sud des Alpes, ce village a été conçu en 1693 par le célèbre ingénieur militaire Vauban dans le seul but de défendre la frontière du royaume de France contre les invasions savoyardes. C'est aujourd'hui l'une des plus petites communes de France, avec ses 170 habitants, qui respire la nature et la tranquillité.

Mont-Dauphin dans le département des Hautes-Alpes en région PACA. © tangofox - stock.adobe.com

Mais l'heureux élu, Mont-Dauphin, n'est pas figé dans le temps. Certes, il est un musée à ciel ouvert prêt à accueillir les visiteurs du monde entier pour explorer sa forteresse, des souterrains à la poudrière, en passant par les remparts, les casernes, et l'église inachevée, qui est un lieu de spectacle et de concert unique. Mais privé de sa fonction militaire, le village cultive désormais douceur et art de vivre portés par la beauté de son patrimoine naturel et des ateliers de créateurs qui animent ses façades colorées, a commenté l'association Les Plus Beaux villages de France.

Si sa place forte est classée au patrimoine mondial de l'Unesco pour son état de conservation exceptionnelle, le village est devenu un lieu de vie tout aussi intéressant : il accueille régulièrement des événements culturels comme des expositions (des créations artisanales des habitants dans des bâtiments historiques outre l'exposition permanente sur Vauban ou les œuvres du sculpteur Ousmane Sow), des concerts et des résidences d'artistes et même des activités sportives comme le "Raid Vauban" en VTT.

En plus de son intérêt architectural et culturel, le village perché sur un promontoire rocheux évolue dans un cadre magnifique, entouré de montagnes, sur la confluence des vallées de la Durance et du Guil. Situé entre le parc national des Écrins et le Parc naturel régional du Queyras, Mont-Dauphin est un point de départ idéal des randonneurs, que ce soit à pieds ou à vélo, mais aussi d'autres activités de plein air comme la balade à cheval, l'escalade ou le rafting.

Avis à tous les voyageurs en quête d'authenticité et de patrimoine, le Mont-Dauphin saura vous combler, d'autant que le village bénéficie d'un ensoleillement généreux toute l'année.