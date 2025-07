Les sangliers de plus en plus fréquents sur les plages : où sont-ils signalés ?

On observe cette tendance surprenante dans ces communes du littoral français.

Loin des sentiers forestiers, les sangliers autrefois discrets s'aventurent désormais sur les plages. Avec une population qui s'est multipliée par 20 au cours des dernières décennies, les signalements se sont multipliés, des côtes bretonnes aux rives de la Méditerranée. C'est un fait : les sangliers se rapprochent de plus en plus des humains. Ces scènes qui auraient pu autrefois être tirées d'un film comique sont devenues une réalité de plus en plus commune à nos côtes.

Cette situation pour le moins singulière s'est présentée dans le Var le 15 juillet dernier : une famille de quatre sangliers a fait irruption sur la plage de Bonporteau à Cavalaire-sur-Mer, se frottant aux vacanciers présents sur place et allant jusqu'à fouiller dans les paniers de leurs pique-niques. Ils étaient très à l'aise, s'est confiée un témoin à nos confrères du Figaro. Si la plupart des vacanciers ont préféré quitter la plage ou reculer de quelques mètres en protégeant les enfants, d'autres ont tenté de les faire fuir, en vain. Sous le regard interloqué des baigneurs, les sangliers sont même allés piquer une tête !

Cette scène surréaliste qui n'est pas sans rappeler un autre épisode récent survenu au mois de janvier 2024 au large d'Agde dans l'Hérault, lorsqu'un pêcheur a surpris un sanglier en train de nager en pleine mer entre le fort Brescou et la côte Agathoise. Quelques minutes plus tôt, il avait été vu sur la plage du Grau-d'Agde, selon le média InfOccitanie. Sur la Côte d'Azur, les intrusions des sangliers sont presque devenues banales. En août 2023, un restaurateur de la plage de Pampelune à Ramatuelle dans le Var livrait son récit à France 3 : Trois petits marcassins sont arrivés, sans leur maman, sur la plage de mon restaurant. Les gens étaient en train de déjeuner. Ils se sont installés avec nous, aussi à l'aise que les clients ! Ils sont restés au moins trois semaines.

Le chef de service adjoint à l'Office de biodiversité du Var explique que c'est un phénomène continuel tout au long de l'année sur la Côte d'Azur. A Fréjus, Saint-Raphaël, ils sont près des maisons. Ils ne sont pas farouches, quand ils vont se nourrir près des humains, ils sont habitués.

Une scène similaire a été rapportée récemment à la Playa Los Genoveses de Nijar en Espagne. © action press/Shuttersto/SIPA (publiée le 21/07/2025)

En dehors de La Côte d'Azur, des sangliers ont été déjà signalés dans les Landes en juillet 2023, sur deux plages à Vieux-Boucau, et c'était bien la première fois qu'une telle scène se produisait dans la commune. En Bretagne cela fait plusieurs années que des sangliers sont signalés se promenant ou cherchant de la nourriture sur les plages des Côtes-d'Armor ou du Morbihan comme Larmor-Plage où ont même été organisées des battues administratives pour réguler leur prolifération.