C'est la pause bien-être de Clara Luciani depuis 6 ans

La chanteuse est une habituée de cette adresse face à la mer où elle se rend chaque été.

Si vous êtes adepte des thermes et spas, vous partagez peut-être la même adresse que la belle Clara Luciani. On parle ici d'une adresse iconique, d'une référence mondiale dans le domaine de la thalassothérapie en France.

Ces thermes sont extraordinaires d'une part par leur emplacement, situés dans un ancien palace Belle Époque avec vue imprenable sur la mer et d'autre part par leur réputation d'excellence, mêlant un savoir-faire traditionnel de la thalassothérapie de plus de 60 ans avec des technologies de pointe. L'interprète de La Grenade n'a pas manqué de partager son expérience en images dans une publication sur sa page Instagram officielle :

Cette bulle de bien-être que la chanteuse fréquente entre ses concerts et sa nouvelle vie de maman se trouve à Saint-Malo en Bretagne, au Grand Hôtel des Thermes face à la grande plage du Sillon. La proximité du bâtiment avec la mer n'est pas anodine puisque l'eau de mer est pompée au large puis filtrée pour être utilisée dans certains protocoles de soin marins exclusifs relaxants et tonifiants comme la douche sous-marine ou le "Parcours Aquatonic" : un grand bassin d'eau de mer chauffée proposant tout un parcours bien-être avec jets sous-marins, couloirs de marche etc.

© Thermes Marins de Saint-Malo

Chaque été depuis 2019, la chanteuse s'offre cette véritable ode à la relaxation loin des projecteurs. Et elle n'est pas la seule : les Thermes Marins de Saint-Malo attirent en effet des acteurs comme Bruno Solo, Marilou Berry, et aussi des sportifs de haut niveau comme Renaud Lavillenie, le champion olympique de saut à la perche.

Si les thermes attirent une clientèle de sportifs, c'est parce qu'elles ne se limitent pas à la détente : dotée d'une équipe médicale composée de généraliste, médecin du sport, ostéopathe, diététicien et coach sportif, l'établissement propose des programmes de santé où une visite médicale est incluse, ce qui permet de personnaliser les soins en fonction des pathologies et des besoins spécifiques de chaque curiste.

En plus des soins, les Thermes Marins de Saint-Malo permettent de vivre une expérience de bien-être complète et personnalisée sans avoir à quitter l'établissement. Chambres haut de gamme, trois restaurants dirigés par le chef Daniel Le Guénan incluant nouvellement la cuisine végétarienne, club pour enfants, nurserie jusqu'à 10 mois (dans le cadre du Séjour Mer& Maman), salle de sport, qui dit mieux ?

© Thermes Marins de Saint-Malo

Les nouveautés 2025 des thermes raviront les personnes en quête de perte de poids ou enceinte, avec un nouveau séjour "Mer & Starter Poids de Forme" et une escapade "Future Maman". Côté SPA, un nouveau soin maison est sorti : "Kobido by Thermes Marins de Saint-Malo". Il s'inspire de la technique de massage du visage ancestrale venue du Japon qui travaille sur chaque zone du visage et du cou avec une minutie remarquable et codifiée.

Pour se rendre aux thermes marins de Saint-Malo, il suffit d'emprunter le TGV depuis Paris direction Saint-Malo en 2h15 à peine. Comptez environ 460 euros l'escapade thalasso d'une nuit, 1 500 euros le séjour de Remise en Forme de 4 nuits ou encore 1 700 euros le séjour Découverte de 4 jours de soin en demi-pension.