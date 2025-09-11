Cette ville française méconnue est un refuge face au réchauffement climatique, elle est déjà envahie par ces étrangers

Encensée par un journal étranger, cette commune figure en tête des villes les mieux placées face au réchauffement climatique.

Cet été, alors que la France subissait de plein fouet la canicule, une étude du journal Aujourd’hui en France du Parisien a dressé un classement des villes françaises les mieux adaptées pour faire face au réchauffement climatique. Cette publication a eu un écho international jusqu'à atteindre le prestigieux journal britannique The Telegraph, qui a consacré un grand article sur la ville méconnue qui rafle la première place, la qualifiant de "ville modeste qui a usurpé la place de la Côte d'Azur comme meilleur endroit pour vivre en France", rien que ça !

Avez-vous déjà entendu parler de Fougères ? Elle est en passe de devenir une star européenne. Cette "ville médiévale pittoresque de Bretagne, dont la plupart des Français n'avaient jamais entendu parler, se retrouve en haut du classement", a commenté le journal anglais.

Cité médiévale fortifiée de Fougères en Bretagne. © Daniel H Chui - stock.adobe.com

Située dans le département de l'Ille-et-Vilaine, Fougères est donc en tête des villes les mieux placées face au réchauffement climatique. Avec sa position un peu plus en hauteur dans le massif breton, son climat océanique et sa grande forêt domaniale qui joue un rôle de climatisateur naturel, la ville bretonne est préservée des canicules extrêmes et des sécheresses prolongées. En effet, ses étés sont toujours modérés, avec un nombre très limité de journées à plus de 35°C même dans les projections pour l'année 2100. De plus, la ville devrait connaître un nombre très faible de "nuits tropicales" où la température ne descend pas en dessous de 20 °C.

Pour les British comme Jack Brooks, un touriste du Norfolk interrogé par Ouest France, c'"est à peu près le même climat, mais avec une nourriture dix fois meilleure" ! Tous ces arguments ont conquis les Anglais qui pourraient bien se montrer de plus en plus nombreux sur son territoire. Pas loin de la Normandie que nos voisins adorent déjà... Elle multiplie déjà les atouts pour les séduire avec sa proximité avec le Royaume-Uni via les ports de la Manche, son magnifique château fort doté d'un donjon, de tours et de remparts (l'un des plus grands et des mieux conservés d'Europe), ses maisons à colombages et ses rues pavées, son coût de l'immobilier bien plus abordable : comme souligné par le journal, les Anglais peuvent s'y offrir des maisons de caractère plus grandes pour le même budget...

Loin des fortes chaleurs de plus en plus prononcées dans le sud de la France, Fougères constitue ainsi une véritable opportunité en France pour ceux qui cherchent à s'installer dans une région plus tempérée face au réchauffement climatique. Et si les Britanniques, de plus en plus nombreux à y passer ou s'y installer, l'avaient compris avant nous ?