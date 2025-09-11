Une dentiste est formelle : "les dents jaunes ne sont pas seulement causées par une mauvaise hygiène"

Une orthodontiste rappelle que les dents jaunes ne sont pas uniquement causées par un manque d'hygiène bucco-dentaire. D'autres facteurs entrent aussi en jeu.

C'est une question qui préoccupe de nombreuses personnes : l'origine des dents jaunes et comment combattre ce problème préoccupant tant visuellement que pour l'hygiène ou l'image de soi. Une spécialiste combat une idée reçue : non ce n'est pas seulement parce qu'on se brosse mal les dents.

C'est une orthodontiste espagnole suivie par plus de 100 000 personnes sur TikTok qui a fait ce petit rappel avant de livrer quelques conseils. "Les dents jaunes ne sont pas uniquement dues à un manque d'hygiène", affirme catégoriquement la professionnelle Almudena Herraiz.

Elle explique ensuite que la couleur de nos dents est en grande partie déterminée par un tissu interne appelé dentine. L'émail, la couche extérieure translucide, ne fait que refléter la teinte de cette dentine qui peut naturellement tirer vers le jaune chez certaines personnes. "Évidemment, l'hygiène joue un rôle, ainsi que les pigments alimentaires que nous consommons, comme le tabac ou le curcuma par exemple. Mais beaucoup de gens qui ont une très bonne hygiène ont des dents beaucoup plus jaunes que d'autres, car leur couche interne de la dent est beaucoup plus jaune", détaille l'orthodontiste. Notre patrimoine génétique peut donc contribuer à la couleur plus ou moins jaunies de nos dents.

Pour limiter le jaunissements, quelques bonnes pratiques sont tout de même recommandées. Outre la dentine naturellement jaune, d'autres facteurs externes peuvent aussi accentuer la coloration des dents :

La consommation fréquente de café, thé, vin rouge qui contiennent des tanins colorants

Le tabagisme

Les aliments très pigmentés comme les fruits rouges, le curry, le curcuma ou la betterave

Les boissons acides (sodas, jus de fruits) qui érodent l'émail

Les bonbons et colorants alimentaires

Avec l'âge, l'émail s'use aussi progressivement, laissant davantage transparaître la dentine jaunâtre sous-jacente. Un processus naturel, bien qu'une bonne hygiène dentaire puisse le ralentir.

Pour retrouver des dents plus blanches, l'orthodontiste suggère donc de soigner son hygiène bucco-dentaire et ses brossages de dents puis le cas échéant de consulter un professionnel. Si l'on suspecte que le jaunissement est dû à un manque d'hygiène, un détartrage permettra d'éliminer la plaque dentaire colorée en surface. Des traitements de blanchissements des dents pourront ensuite être effectués après avis d'un professionnel.