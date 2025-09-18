Ce jardin français a été élu 3e parc le plus populaire d'Europe en 2025

Ce jardin public arrive à la 3e marche des plus beaux parcs d'Europe à visiter.

Havre de paix au cœur de la ville, peu d'endroits sont aussi prisés que les parcs pour lire, rêver, se détendre en pleine nature et parfois découvrir des sites historiques. Mais quels sont les plus plébiscités de toute l'Europe ? Pour le savoir, le site finlandais SuomiCasino a analysé cet été 61 d'entre eux à travers le continent en fonction du volume mensuel de recherches Google et du nombre de hashtags Instagram et publications TikTok. Et c'est un Français qui se hisse à la 3e marche du podium des parcs les plus populaires d'Europe !

Réputé pour être un véritable "musée à ciel ouvert", ce jardin est déjà une véritable star au cœur de la capitale. Si ses allées larges attirent les coureurs du matin au soir, il est le point de rencontre des étudiants du Quartier Latin, des familles du 6e arrondissement et des touristes du monde entier attirés par son palais, sa centaine de statues et ses expositions temporaires. Se promener dans ses allées, c'est découvrir l'art et l'histoire à chaque recoin.

Les célèbres chaises vertes Sénat du Jardin du Luxembourg à Paris. © Elena Skalovskaia - stock.adobe.com

Reconnaissable à ses célèbres chaises vertes "Sénat", que l'on déplace à sa guise pour s'installer au soleil ou à l'ombre d'un platane ou d'un marronnier, il s'agit bien entendu du Jardin du Luxembourg, l'un des plus grands et beaux parcs de la capitale. Arrivé à la 3e place derrière La Villa Borghèse en Italie et Hyde Park à Londres, sacré parc le plus populaire d'Europe, il est donc le parc français qui a le plus fait parler de lui cet été.

"Le Jardin du Luxembourg à Paris a été désigné troisième parc le plus populaire d'Europe en 2025, grâce à un nombre impressionnant de 281 000 hashtags Instagram, un volume de recherche Google de 450 000 et 4 103 publications TikTok", annonce l'étude de SuomiCasino publiée ce mois de septembre.

La très romantique fontaine Médicis, inspirée de l'Italie d'enfance de Marie de Médicis. © Pavlo Vakhrushev - stock.adobe.com

Avec ses sublimes parterres à la française, ses magnifiques fontaines qui lui confèrent une touche italienne et ses œuvres de grands sculpteurs comme Bourdelle ou Rodin, le Jardin du Luxembourg est un enchantement pour les Parisiens comme les touristes. Saviez-vous que le Jardin du Luxembourg a été créé au début du XVIIe siècle à l'initiative de Marie de Médicis qui voulait s'inspirer des jardins florentins de sa jeunesse comme le Jardin de Boboli ?

S'il est un lieu d'inspiration pour les intellectuels et les artistes, il ne se contente pas seulement d'être beau : il est également un lieu de loisirs pour les petits et les grands : on y joue aux échecs ou à la pétanque, et peut assister à un théâtre de marionnettes, jouir d'une promenade à poney ou faire naviguer des petits voiliers dans son grand bassin...