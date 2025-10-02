Ni Le Marais, ni Montmartre : c'est officiel, ce quartier français est le plus cool

Ce quartier français est à l'honneur cette année 2025 dans un classement touristique prestigieux.

Loin des cartes postales, les quartiers les plus branchés des villes ne sont pas ceux que l'on s'imagine. Ce sont des lieux où l'on aime flâner, chiner, se régaler d'une cuisine locale et bouger toute la nuit. Oubliez les foules touristiques ou le faste des grands magasins, ces quartiers animés sont ceux qui insufflent l'atmosphère la plus authentique d'une ville.

Chaque automne, le magazine Time Out dresse son palmarès des "quartiers les plus cool du monde". Et grosse surprise cette année, un quartier français s'est frayé une place dans le TOP 10 du magazine parmi des concurrents internationaux de taille comme Jimbōchō à Tokyo qui arrive en tête, Barra Funda à São Paulo ou encore Avondale à Chicago.

La façade emblématique du théâtre parisien de Ménilmontant. © JEANNE ACCORSINI/SIPA (publiée le 02/10/2025)

Bonne nouvelle pour les Parisiens : c'est un quartier de la capitale qui figure donc à la 7e place du palmarès 2025 de Time Out. Fidèle à son âme bohème et populaire, il incarne l'esprit parisien. Et non, on vous voit venir : ce n'est ni Montmartre, ni le Marais, ni Saint-Germain !

Le nouveau visage de la Ville Lumière est donc Ménilmontant : un quartier qui incarne un Paris sans chichis mais débordant de vie. Alors qu'il propose une expérience sans monuments, il a su séduire le jury de Time Out grâce à ses terrasses conviviales, ses façades street art, ses librairies engagés et ses adresses gourmandes (avec des adresses de la nouvelle scène gastronomique parisienne comme Oobatz, Lissit et La Joie). "Autrefois village de vignes et de guinguettes, puis banlieue ouvrière animée, Ménilmontant a réussi en 2025 le petit miracle de préserver sa vie nocturne éclectique, sa diversité et son charme bucolique" commente Time Out.

Église Notre Dame de la Croix de Ménilmontant. © Murilo - stock.adobe.com

Selon le magazine, une journée idéale dans ce quartier commence par un café revigorant à "La Pétanque, face aux marches photogéniques de Notre-Dame-de-la-Croix de Ménilmontant", se poursuit par une halte culturelle et engagée à la librairie indépendant du Monte-en-l'Air avant d'atterrir chez Numidia, un voyage entre Paris et Alger pour savourer d'excellentes brochettes. Quand viendra l'heure de l'apéritif après avoir flâné dans le quartier, commandez un negroni pression à l'Ave Pizza Bar avant de passer aux choses sérieuses chez Oobatz, qui a remporté le prix de la meilleure pizza aux Time Out Paris Food & Drink Awards 2025. Vous finirez la soirée à La Bellevilloise, pour une ambiance et "une musique avant-gardiste".

Convaincus par le choix de Time Out qui contraste avec le Paris habituellement plébiscité par la foule ? Ca tombe bien, le début du mois d'octobre est la période idéale pour découvrir le quartier. Comme le souligne le magazine, vous pourrez profiter des dernières terrasses mais aussi des Ateliers Portes Ouvertes de Ménilmontant, ce moment où les artistes locaux ouvrent leurs studios, offrant un aperçu unique de la richesse créative du quartier.