J'ai acheté des diamants sur Temu et voici ce que j'ai reçu

Une journaliste norvégienne a fait le test d'acheter des diamants sur la plateforme Temu. Ce qu'elle a reçu est assez surprenant.

Tout le monde les connaît : Shein, AliExpress... Ces plateformes d'achat en ligne chinoises ont su conquérir des millions de clients à travers le monde. Au deuxième trimestre de 2025, 35 % des Français ont ainsi consulté chaque mois le site internet de Shein, selon le Journal des Entreprises. C'est plus que Carrefour, Leroy Merlin ou encore Airbnb. Un autre site fondé en 2022 attire de plus en plus d'acheteurs : il s'agit de Temu.

Spécialisée dans les prix très bas, Temu affiche fièrement son slogan "achetez comme un milliardaire". Pour pratiquer une telle politique tarifaire, Temu lance des appels d'offres auprès des fabricants et sélectionne les fabricants proposant le meilleur prix. Mais, s'il existe de vraies bonnes affaires, il n'est pas rare que les internautes reçoivent aussi des produits incorrects ou de mauvaise qualité. Interrogée par le fonctionnement de la plateforme, la journaliste norvégienne Cécilie Langum Becker y a acheté une paire de boucle d'oreilles présentée comme étant "en diamants". Alors que ces dernières auraient couté plusieurs milliers d'euros dans une bijouterie classique, elles n'étaient vendues qu'à 500 couronnes norvégiennes sur Temu, ce qui équivaut à un peu plus de 40 euros seulement (42,98 euros).

"Une paire de magnifiques boucles d'oreilles en diamant de trois carats chacune. Elles sont arrivées directement dans la boîte aux lettres", explique la journaliste dans les colonnes de NRK. " À mon œil non averti, elles sont superbes." Pour attester de la véracité de ses nouveaux diamants, la journaliste s'est ensuite rendue chez l'un des diamantaires les plus réputés de Norvège. En moins d'une seconde, ce dernier a malheureusement identifié un problème de taille…

Une paire de boucles d'oreilles similaires à celle achetée par la journaliste de NRK après avoir cherché des diamants sur Temu. Il était toutefois ici précisé sur l'annonce qu'il s'agissait de moissanite, contrairement à l'expérience vécue par notre consoeur. © Temu

"Je ne trouve pas que le jeu des pierres à la lumière soit aussi bon qu'un vrai diamant. Elles sont aussi un peu plus blanches", a-t-il directement relevé. Ce dernier a cependant reconnu que les boucles d'oreilles brillaient "comme de vrais diamants". Alors superbe affaire ou arnaque ? Le diamantaire professionnel n'a eu besoin que de 10 minutes d'analyse pour tirer sa conclusion. "Ce ne sont pas des diamants de laboratoire que vous avez achetés", a-t-il clairement annoncé à la journaliste. "C'est de la moissanite".

Bien que décevant, ce dénouement est un peu moins problématique qu'il en a l'air. La moissanite n'est pas un diamant, mais elle n'en reste pas moins un minéral très rare. Beaucoup plus accessible, cette dernière est généralement appréciée pour sa réflectivité et sa durabilité très élevées. Elle résiste par exemple très bien aux rayures et à l'usure quotidienne.

C'est d'ailleurs pour cette raison, associée à son coût beaucoup plus abordable que le diamant, qu'elle est de plus en plus appréciée par les fiancés. Souvent synthétique, la moissanite est aussi souvent choisie par les personnes soucieuses de l'impact environnemental et humain du travail dans les mines de diamant. La journaliste s'est dit séduite par l'aspect de ces boucles d'oreilles et par le rapport qualité-prix. Même s'il ne s'agit pas de vrais diamants...