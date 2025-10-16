Cette ville française est le Hollywood du dessin animé, c'est là que naissent les Barbapapa et les Lemmings

Cette ville produit les séries jeunesse les plus populaires et participe aux grands succès du cinéma d'animation français à l'international.

Si les Barbapapa ont vu le jour dans les années 70 à Paris, lorsque le couple formé par la Française Annette Tison et l'Américain Talus Taylor a été inspiré par le cri d'un enfant qui réclamait une "baaa baaa baaa baaa" au cours d'une promenade au jardin du Luxembourg, saviez-vous que le secret de leur renaissance est ailleurs, dans cette ville française qui est devenue le "Hollywood de l'animation" ?

On connaît déjà cette ville comme capitale de la bande dessinée avec son Festival International (FIBD) organisé à chaque début d'année depuis 1974. Elle est partie de cette ADN pour développer l'image animée, jusqu'à fabriquer des séries cultes et grands films dans le secteur, à l'image des Barbapapa en famille diffusés mondialement depuis 2019.

Les Barbapapa en famille est diffusée en France sur TF1. © N O R M AA L, ALICE TAYLOR & THOMAS TAYLOR

Cette ville, c'est Angoulême ! La création du Pôle Image Magelis en 1997 y est pour beaucoup : ce centre névralgique soutenu et financé par des fonds public regroupe une trentaine de studios d'animation avec des grands noms comme les studios Blue Spirit (qui a fabriqué en stop motion Ma vie de Courgette récompensé par deux César), Normaal (à l'origine de la série à succès Barbapapa en famille) ou encore 2D-3D Animations (à l'origine des Triplettes de Belleville et d'Astérix et les Vikings), plus de 200 auteurs de bande dessinée, un campus universitaire et une centaine d'entreprises consacrée à l'image. "Le rôle clé de Magelis est d'être cet intermédiaire entre tous ces différents partenaires pour faire vivre l'écosystème d'Angoulême", nous a confié Frédéric Cros, le directeur du Pôle Image Magelis à Angoulême.

Tout a commencé lorsqu'"on a été impliqué dans le premier long-métrage qui a relancé le marché de l'animation en France, avec Kirikou qui a rencontré un grand succès avec 1, 5 millions d'entrées" se souvient le directeur. "On a ensuite participé à beaucoup d'autres long-métrages. Dans les séries, la plus regardée, Grizzy et les Lemmings, est produite par les studios Hari. Elle se compte en une centaine de millions de visionnages sur Netflix". Cette série qui met en scène l'ours Grizzy et des lemmings espiègles qui se disputent la tranquillité d'une cabane de ranger est sans paroles, ce qui a facilité sa diffusion dans le monde. Elle figure dans le Top 10 des séries d'animation les plus visionnées au monde.

Grizzy et les Lemmings © Studio Hari

La ville d'Angoulême forme aussi ses propres talents avec le campus du Pôle Image Magelis qui regroupe environ 15 écoles de référence internationale proposant une quarantaine de formations spécialisées dans l'animation, le jeu vidéo et les effets spéciaux (VFX). Cette nouvelle "Mecque de l'animation" forme chaque année près de 2 000 étudiants et génère tout autant d'emplois directs dans la région dont une grande partie dans l'animation. "Le secteur de l'image en terme d'emplois représente 2 500 personnes. Face à une ville qui a 45 000 habitants, on est en pourcentage la ville qui est la plus impactée par le secteur de l'image en France", nous confirme Frédéric Cros.

En dehors de ces grands succès rencontrés par les productions angoumoisines, les challenges se multiplient pour la ville d'Angoulême. "Si le gros de l'activité sur Angoulême c'est l'animation, partagée entre la 2D et la 3D, on fait également beaucoup de jeux vidéos et on accueille beaucoup de tournages de téléfilms (comme La Manière forte) et de long-métrages. On a aussi de nombreuses équipes techniques de post-production ici, en montages image, des studios de sons, des studios d'effets visuels".