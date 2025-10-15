Adieu aux mythiques boîtes en plastique : pour son grand retour, Tupperware lance un produit qui n'a rien à voir

La filiale française de Tupperware est officiellement sortie de sa procédure de sauvegarde. Pour redorer son image, elle adapte complètement sa gamme de produits.

Le salut de l'entreprise Tupperware est venu d'un jeune entrepreneur de 31 ans seulement. Après avoir fait état de difficultés financières en 2023 et s'être placée en procédure de sauvegarde en 2024, Tupperware semble tirée d'affaire. En mars 2025, Cédric Meston, spécialisé dans la relance d'entreprises en faillite, a racheté la branche française de l'entreprise Tupperware dans l'espoir d'en refaire un géant de l'équipement. Les réunions à domicile et les achats sur internet sont donc officiellement de retour.

Pour survivre à long terme et "redonner une chance à Tupperware en Europe", Cedric Meston indique au magazine économique Challenges s'être fixé l'objectif de 100 millions de chiffres d'affaires fin 2025 en France, Belgique, Italie et Pologne. Pour cela, l'entreprise prévoit de s'appuyer sur son réseau de 20 000 vendeurs à domicile en Europe, dont 2500 officient en France. Elle propose aussi des designs plus modernes et des couleurs chaleureuses. Déjà distribuées dans de nombreux supermarchés, les bouteilles en plastique bleu, rose, jaune ou vert pourraient rencontrer un franc succès.

Pour amorcer sa reprise en douceur, Tupperware propose pour l'instant une offre "restreinte" de 200 produits. Mais attention, la longue période pendant laquelle Tupperware ne vendait que des boîtes de conservation en plastique est belle et bien révolue ! Relance rime en effet avec modernité. En plus des boîtes, la firme met désormais en avant de toutes autres matières mais aussi quelques produits plus étonnants...

La première est particulièrement prisée mais aussi contestée ces dernières années : le silicone. Sur le site de la marque et ses réseaux sociaux, on trouve ainsi des pochettes en silicone à 20 euros. Colorées, elles pourraient séduire les consommateurs. Mais ce n'est pas tout ! Pour se relancer, Tupperware compte aussi sur des gourdes isothermes en inox à 50 euros, ou encore des saladiers pliables à 12,90 €. Plus surprenant, elle commercialise également des chiffons à lunettes à 12,90 €. La palme de l'originalité (et du prix) revient toutefois à un airfryer 3 litres vendu à 199 euros !

Pour relancer Tupperware, Cédric Meston et les autres actionnaires font donc un vrai pari. Les consommateurs accepteront-ils par exemple de s'équiper de produits en plastique et silicone, malgré une période marquée par la méfiance envers les PFAS et autres substances potentiellement cancérogènes ? Sur son site internet, la marque assure utiliser du "Silicone de qualité alimentaire approuvé par la FDA (Food and Drug Administration américaine ), sans Bisphénol A, sans plomb, sans latex et sans phtalates".

L'enseigne Tupperware devra aussi faire face à la concurrence féroce de nombreuses autres marques. Ikea, Pyrex ou encore Duralex proposent toutes leur propre version des boîtes de conservation pour la nourriture. On en trouve aussi à moindre coût chez Lidl, Action ou sur Amazon.