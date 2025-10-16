On ne s'y attendait pas : ce département français est dans le top 10 mondial des destinations les plus recherchées

Oubliez Paris ou la Corse-du-Sud, ce département a été remarqué comme la destination qui va exploser en 2026.

Vous cherchez l'inspiration pour vos prochaines vacances ? Des experts peuvent vous y aider ! Comme chaque année, le leader mondial du voyage en ligne Expedia Grou analyse les comportements de 24 000 voyageurs à travers le monde. Surprise pour l'année 2026, dans son Top 10 qui met en lumière "les lieux où l'intérêt mondial augmente rapidement, même dans des destinations qui ne sont pas encore très courues", s'est glissé une destination française !

Alors que l'on s'attendait à trouver la capitale ou le littoral français parmi ce classement des destinations les plus recherchées au monde en 2026 (établi à partir de données en temps réel provenant de millions de visiteurs quotidiens sur le site et l'application), le choix des voyageurs s'est porté sur un département français pour le moins inattendu.

La station de ski très prisée des Arcs en Savoie. © Expedia Group

"La Savoie n'attire plus seulement l'hiver, pour la saison du ski, elle accueille des touristes français et étrangers toute l'année, également au printemps et en été", a commenté Xavier Rousselou, porte-parole du groupe Expedia. C'est donc ce département français qui enregistre la croissance de recherche la plus élevée pour 2026 (+51%), derrière quatre adversaires mondiaux de taille : la région montagneuse de Big Sky dans le Montana aux États-Unis qui arrive en tête des recherches (+92 %), suivi d'Okinawa au Japon (+71 %), la Sardaigne en Italie (+63 %) et Phu Quoc au Vietnam (+53 %) à la 4e place.

Toujours prisée l'hiver pour ses domaines skiables comme Courchevel, Val-d'Isère, Val Thorens ou Tignes, la Savoie serait donc en train d'émerger comme une destination idéale pour les quatre saisons. La tendance au slow travel en est la raison : la Savoie offre la possibilité de randonnées paisibles à la découverte de ses magnifiques lacs alpins comme le Bourget ou Aiguebelette où l'on peut se baigner l'été, la possibilité de retraites dans des montagne isolées comme dans le parc national de la Vanoise ou de séjourner dans des stations thermales historiques comme Aix-les-Bains.

Chapelle et lac de Roselend en Savoie : un décor très prisé par la randonnée et la contemplation. © Luc Bianco - stock.adobe.com

La Savoie est aussi une terroir riche en vins et fromages protégés par plusieurs appellations d'origine AOP (comme le Beaufort, l'Abondance, le Reblochon, la Tomme des Bauges et de Savoie). Le "séjour à la ferme", une nouvelle tendance aussi révélée par Expedia avec ses expériences culinaires locales, trouve complètement sa place dans ce département qui abrite des fermes et des auberges d'altitude pour une immersion authentique.

En plus de figurer dans le top 10 mondial, la Savoie fait partie des 6 destinations du classement qui répondent aux critères du nouveau Smart Travel Health Check d'Expedia, une initiative innovante dans l'industrie du voyage qui reconnaît "les destinations qui offrent des expériences de voyage enrichissantes et qui gèrent de manière proactive le tourisme de manière durable, contribuant ainsi à alléger la pression sur les villes les plus visitées au monde".