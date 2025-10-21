Comète Lemmon : elle sera "visible à l'œil nu", voici quand et comment l'observer cette semaine

Découverte en janvier dernier, la comète Lemmon s'apprête à illuminer le ciel. Voici tout ce qu'il faut savoir pour ne pas manquer ce spectacle céleste unique, visible à l'œil nu.

Les regards des passionnés d'astronomie vont se tourner vers le ciel étoilé. Et nul besoin d'être un expert, vous pouvez aussi lever les yeux vers les étoiles ces prochains jours. La raison ? Le passage de la comète C/2025 A6, aussi appelée "Lemmon", découverte le 3 janvier dernier par l'observatoire du mont Lemmon en Arizona. Ce n'est donc pas un clin d'oeil au citron (Lemon en anglais) mais bien un hommage aux astronomes qui l'ont découverte. Elle a donc tiré son nom pour le grand public.

Constitué de roche et de glace, "Lemmon" effectue une orbite d'environ 1 350 ans autour de notre étoile. Son retour à proximité de la Terre est donc un événement exceptionnel qui ne se reproduira pas avant l'an 3375 ! Une raison de plus de ne pas manquer le spectacle...

Le point culminant est attendu le mardi 21 octobre, lorsque la comète Lemmon se trouvera à seulement 101 millions de kilomètres de notre planète, sa distance la plus proche. Mais vous pourrez encore tenter votre chance les prochaines nuits, les comètes étant généralement visibles plusieurs nuits d'affilée. "Pour qu'on puisse les observer, il faut qu'elles soient à la fois assez proches de la Terre et assez proches du Soleil pour avoir assez de lumière", explique Éric Lagadec, astrophysicien à l'observatoire de la Côte d'Azur, interrogé par Ouest-France.

D'après l'expert, la comète devrait être visible à l'œil nu depuis un environnement préservé de la pollution lumineuse. Mieux vaut donc s'éloigner des villes. Surveillez la météo des prochaines nuits pour opter pour une nuit la plus claire possible. Le meilleur moment sera le début de la nuit. Comment la repérer ?

Commencez par visualiser la Grande Ourse, et sa forme caractéristiques de casserole et scrutez cette partie du ciel. "C'est juste une petite tache floue, un peu plus grande qu'une des étoiles qui forme la Grande Ourse et un peu plus floue. En début de semaine, elle sera plus brillante", précise-t-il. Pour mettre toutes les chances de son côté, il est conseillé de s'armer de jumelles astronomiques et de scruter le ciel en direction de la constellation du Bouvier et de son étoile la plus brillante, Arcturus. Au fil des semaines, la comète poursuivra lentement sa course vers l'ouest, transitant entre les constellations d'Hercule, du Serpent et du Scorpion.