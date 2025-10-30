Il y fait nuit à 16h30 : cette ville française est celle où le Soleil se couche le plus tôt

Cette ville détient le record du coucher de Soleil le plus précoce de toute la France métropolitaine.

C'est l'automne, il fait froid et les journées se raccourcissent de plus en plus à mesure que nous nous rapprochons du Solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année qui tombe le 21 décembre. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, le moment où le Soleil se couche le plus tôt dans l'année ne coïncide pas exactement avec ce jour qui caractérise l'entrée dans l'hiver ! Et c'est à ces dates et dans cette ville précises que la nuit tombe le plus vite que partout ailleurs en France.

S'il est bien connu que l'heure du coucher de Soleil n'est pas le même partout en France, plus on se trouve à l'Est et plus le Soleil se lèvera et se couchera tôt. En France métropolitaine, ce sont les habitants des régions Grand Est et Corse qui en pâtissent le plus : pendant la période hivernale, il fait déjà nuit noire en fin d'après-midi... A l'inverse, les régions situées à l'extrême ouest comme la Bretagne ou la Nouvelle-Aquitaine sont celles qui profitent le plus de la lumière naturelle en fin de journée, avec le Soleil qui se couche le plus tard. La pointe bretonne, dont Brest est la ville principale dans le Finistère, est en effet le dernier endroit où l'astre disparaît.

Immeubles et Mairie de Lauterbourg en région Grand Est. © unununius - stock.adobe.com

Mais alors quelle est la ville qui détient le record du coucher de Soleil le plus précoce dans l'année ? Celle qui est tout naturellement située la plus à l'est de la France continentale. Vous aurez sans doute pensé à Strasbourg mais c'est une ville moins connue et très proche : Lauterbourg. Sur la période du lundi 8 au dimanche 14 décembre 2025, soit une semaine entière, cette ville de l'extrême nord-est de l'Alsace détiendra le record de l'année avec un coucher de soleil prévu à 16h30. A titre de comparaison, sur cette même période, le Soleil se couchera à 16h34 à Strasbourg et à 17h23 à Brest.

Comment expliquer cela ? En raison d'un phénomène appelé l'équation du temps, qui fait la différence entre l'heure de nos horloges (basée sur un soleil fictif se déplaçant à une vitesse parfaitement constante sur l'équateur), et le temps réel du Soleil mesuré par un cadran solaire, qui se déplace de manière irrégulière dans le ciel en raison de l'inclinaison de l'axe de la Terre et la forme elliptique de son orbite. Ainsi, cette différence varie tout au long de l'année, entre environ - 14 et + 16 minutes. Enfin, les heures de lever et du coucher de Soleil dépendent également de la longitude (position est/ouest) et de la latitude (position nord/sud) du lieu d'observation.

Si les Lauterbourgeois sont les premiers Français à voir le Soleil se coucher en hiver, ils sont aussi les premiers, avec les habitants de Bastia en Corse (qui est géographiquement la ville la plus à l'Est si l'on tient compte de la France continentale et insulaire), à voir le Soleil se lever en été. Ainsi, entre les 16 et 18 juin, le Soleil s'est levé à 5h46 à Lauterbourg, et à 5h44 à Bastia, le record de l'année. Si Lauterbourg "devance" Bastia sur le coucher le plus précoce (mais pas sur le lever) et alors que la ville est très légèrement moins à l'est, c'est en raison de sa latitude nord élevée. En hiver, plus on est au Nord et plus la durée du jour est courte. Bien que le Soleil y arrive plus tard qu'à Bastia, la journée plus courte le fait ainsi disparaître plus vite sous l'horizon.