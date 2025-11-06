Ce marché de Noël est officiellement le plus beau de Paris : il est devenu un lieu gastronomique incontournable

Au cœur d'un quartier emblématique de la capitale, ce marché de Noël fait l'unanimité.

Ce n'est plus un secret : la ville de Paris, avec sa douzaine de marchés de Noël répartis du parvis de Notre-Dame aux abords de La Défense, a été officiellement consacrée par le palmarès de Time Out comme l'une des trois meilleures destinations d'Europe pour les marchés de Noël en 2025, derrière Manchester en Angleterre et Nuremberg en Allemagne couronnée. Mais parmi tous ces marchés parisiens, lequel est le meilleur ?

"Le plus emblématique", selon le magazine, est installé au pied du Louvre, "du côté nord du Jardin des Tuileries, entre la rue des Pyramides et la place de la Concorde. Entre chalets d'artisans, stands de spécialités régionales et attractions hivernales, le marché attire chaque année des milliers de visiteurs".

Marché de Noël du Jardin des Tuileries à Paris. © OLEG NIKISHIN/SIPA (publiée le 06/11/2025)

Installé au cœur de la capitale, le marché de Noël des Tuileries existe depuis 2018, baptisé "La Magie de Noël" et est devenu le plus grand marché intra-muros de Paris, célèbre pour sa Grande Roue qui offre une vue sensationnelle sur les Champs-Elysées, la Place de la Concorde et le Louvre, sa patinoire géante extérieure et ses allées lumineuses.

Mais il ne se contente pas que de cette reconnaissance, il a monté en gamme en se transformant en un véritable sport gastronomique incontournable qui met à l'honneur l'excellence des produits régionaux et transforme les traditionnels chalets en véritables restaurants éphémères. Souvent issus de circuits courts et sélectionnés par des MOF (Meilleurs Ouvriers de France), la qualité des produits sont considérés par la critique comme étant digne d'une table étoilée.

Tartiflettes et raclettes sont à l'honneur dans des grandes poêles au marché de Noël parisien des Tuileries. © HOUPLINE-RENARD/SIPA (publiée le 05/11/2025)

On se laisse tenter par un véritable tour de France culinaire sans quitter la capitale avec plus d'une vingtaine de spécialités régionales, des incontournables plats alsaciens et savoyards réconfortants comme la tartiflette, la raclette, la choucroute ou la tarte flambée, aux trésors les plus rares d'Auvergne, de Bretagne et même des Antilles... Côté boissons, on se réchauffe avec les classiques vin, cidre ou jus de pomme chauds et le traditionnel pain d'épices !

Mais le marché de Noël des Tuileries n'oublie pas l'essentiel : faire le bonheur des petits comme des grands ! La magie opère grâce aux décors féeriques - qui transforme chaque allée du marché en une scène de conte - et le rendez-vous incontournable de la Piste aux Lutins pour les plus jeunes, qui permet la rencontre avec les personnages de Noël et propose des spectacles. Le marché est ouvert du 14 novembre 2025 au 4 janvier 2026, tous les jours de 11h à 23h45, sauf les 24 et 31 décembre où il ferme à 20 heures.