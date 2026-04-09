"Des détails jusqu'ici invisibles" : les catacombes de Paris ont rouvert avec un nouvel éclairage qui fait frissonner

L'ossuaire le plus célèbre du monde a changé de visage : un éclairage plus "sensible" fait ressortir la texture et la disposition des restes humains.

A 20 mètres sous le bitume parisien, le plus grand ossuaire du monde vient de s'offrir une seconde jeunesse. Après 5 mois d'un chantier hors normes, les catacombes de Paris rouvrent enfin leurs portes. Oubliez la balade austère au milieu des crânes et des os : cette rénovation historique, la plus importante du site depuis son ouverture au public en 1809, transforme votre descente dans les entrailles de la capitale en une véritable claque sensorielle.

Au-delà de l'air purifié et des installations techniques modernisées, le clou du spectacle réside dans la nouvelle mise en lumière des galeries. Grâce à un réseau électrique entièrement refait, les murs d'ossements bénéficient d'un éclairage inédit, plus sensible et aux effets variés au fil du parcours. Selon la direction, ce dispositif permet de révéler "des détails jusqu'ici invisibles", faisant ressortir des textures et des inscriptions qui échappaient autrefois au regard.

Le nouvel éclairage de l'ossuaire des catacombes de Paris, réouvertes depuis le 8 avril 2026. © Christophe Bertolin / IP3

Cette nouvelle atmosphère sublime la fragilité du lieu et rend l'expérience encore plus solennelle, voire franchement frissonnante ! La scénographie des catacombes de Paris gagne aussi en immersion : elle a été pensée pour aider le visiteur à mieux saisir l'histoire complexe et la dimension spirituelle de ce labyrinthe de restes humains.

Pour dynamiser le parcours, des outils pédagogiques et poétiques ont été intégrés : projections d'images, gravures anciennes et courts-métrages didactiques rythment désormais la marche souterraine, l'objectif étant de séduire les touristes, mais aussi de reconquérir les Parisiens passionnés d'histoire.

Le pilier décoré d'ossements appelé le Tonneau dans la Crypte de la Passion des catacombes de Paris. © Christophe Bertolin / IP3

Côté immersion, le son change tout. Équipé d'un casque de haute qualité, vous êtes désormais accompagné par un parcours sonore enveloppant dont les séquences se déclenchent automatiquement. La narration est portée par la voix théâtralisée de Louis-Etienne Héricart de Thury, le créateur historique de l'ossuaire. Entre récits sur le métier de carrier et lectures de poèmes, l'expérience devient quasi cinématographique.

Le site propose également de nouveaux outils pour les publics en situation de handicap : maquettes tactiles (dont un fac-similé de mur d'ossements) et audiodescription pour les malvoyants, ou encore boucles magnétiques pour les malentendants. Enfin, pour ceux qui veulent ramener un souvenir de l'au-delà, la librairie-boutique signée Arteum fera peau neuve dès le mois de mai 2026.

Pour vivre l'aventure, rendez-vous au 1, avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy dans le 14e arrondissement de Paris. Le site est de nouveau accessible depuis le 8 avril 2026 et reste déconseillé aux moins de 8 ans. Attention, la jauge est limitée à 200 personnes : la réservation en ligne est donc plus que jamais indispensable pour espérer descendre sous le bitume parisien !