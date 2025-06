Dans ce lac encore préservé du tourisme, la baignade est un pur délice et c'est gratuit

Ce grand lac est méconnu du grand public en France et tant mieux : il a tout d'un grand sans la foule !

L'été est bien installé et les jours caniculaires ont pris leur quartier : on rêve de s'immerger dans une eau fraîche entourée de verdure, loin des plages et des piscines prises d'assaut par les vacanciers. Pour reconnecter avec cette sensation simple, on vous emmène dans un lac pas comme les autres, plus authentique que les grandes étendues d'eau populaires que sont les lacs d'Annecy, le Léman ou le lac de Sainte-Croix...

Ici pas de plongeons et cris assourdissants, pas d'odeur de friture et de snacks : seulement le doux clapotis de l'eau d'un bleu profond et le bruit du vent dans les arbres. On pourrait s'imaginer sur un petit plan d'eau secret, et pourtant : cette perle d'eau douce, créé à partir de la construction d'un barrage sur la rivière locale et classée zone de rénovation rurale, s'étend sur une superficie de 330 hectares et est entourée de prairies verdoyantes et de forêts de conifères.

Bienvenue au lac de Saint-Pardoux au cœur de la Haute-Vienne pour une invitation gratuite à la baignade et à la sérénité absolue. Ce lac du département de la Nouvelle-Aquitaine a su éviter le tourisme de masse des grands lacs français : c'est donc l'endroit idéal pour se ressourcer dans des eaux paisibles, profiter de la nature et partager des moments simples.

Sur place, vous trouverez trois zones où la baignade est aménagée et surveillée : Chabannes avec sa grande plage de sable fin familiale, Fréaudour, zone plus tranquille et dédiée à la pêche aux carpes et carnassiers, et Santrop, davantage tournée vers les activités nautiques.

Vous aurez donc remarqué que lac de Saint-Pardoux n'est pas seulement apprécié pour la baignade dans ses eaux d'une excellente qualité et rigoureusement contrôlées par l'Agence Régionale de Santé (ARS). Sur le site de Chabannes, une base nautique et de plein air propose la location de canoë-kayak, paddle, catamaran mais aussi VTT, trottinettes ou skateboards électriques.

Depuis Fréaudour, on part randonner à pieds, à vélo et même à cheval à travers les nombreux sentiers balisés qui serpentent autour du lac et dans la forêt. L'itinéraire le plus emblématique pour découvrir l'ensemble du lac avec ces trois moyens de locomotion est le Tour du lac de 24 km. Comptez environ 6 heures pour faire le tour complet à pieds entre prairies, forêts et chemins avec des panoramas sublimes entre lac et plages. D'autres boucles, beaucoup plus courtes, sont proposées autour du lac. A vous la déconnexion loin des foules !