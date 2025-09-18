Deux fois plus d'horreur : une nouvelle zone terrifiante va débarquer au Parc Astérix

Le Parc Astérix repousse ses limites pour Halloween, pour le plaisir des amateurs de sensations fortes.

Morts-vivants, zombies, clowns sanguinaires, attaques à la tronçonneuse, momies malveillantes... Chaque année à l'approche d'Halloween, le Parc Astérix se transforme en un lieu de frissons avec sa saison "Peur sur le Parc". Mais cette année, préparez-vous à trembler deux fois plus de peur... Du 4 octobre au 11 novembre, le parc innove avec une nouvelle zone de terreur inédite.

Par toutatis, le courage des visiteurs sera mis à rude épreuve ! En plus de retrouver l'habituelle panoplie de créatures terrifiantes et décors de l'horreur qui transforment le Parc Astérix en un lieu de frissons, la nouvelle attraction Le Camp des Lames d'Acier ouvrira ses portes la nuit dans un secteur désaffecté, proposant deux spectacles très intenses : Le Dernier Brasier et Brakkor : L'Affrontement, entre combats spectaculaires et flammes déchaînées. Pour rester dans l'ambiance, un spectaculaire "lâcher" d'hommes à la tronçonneuse attendra les visiteurs en parallèle d'un show son & lumières projeté sur la façade de l'attraction OzIris. Tout ça juste avant un grand défilé des monstres...

Les visiteurs pourront assister à cette grande nouveauté terrifiante à l'occasion de 12 nocturnes exceptionnelles qui auront lieu les 11, 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30, 31 octobre et 1er, 8, 10 novembre 2025 de 19h à 1h du matin, à condition d'acheter un billet spécifique à 51 euros (tarif web) ou 55 euros (tarif sur place limité).

Préparez-vous à une saison spéciale : ce sera l'ultime tour de piste pour les Rues de Paris, où zombies, sorcières, bêtes sauvages et templiers d'une autre époque ont l'habitude d'interagir avec les visiteurs, ainsi que la dernière de deux maisons hantées : Mission Perdue, qui vous embarque dans une expédition spatiale en 3D à la recherche d'un équipage disparu où une rencontre du 3e type vous attend, et La Colère d'Anubis, une immersion dans l'Égypte antique où des esprits contrariés ont été libérés...

Le Bar du Sanglier Borgne, un lieu tenu secret durant la saison Peur sur le Parc au Parc Astérix © Sylvain CAMBON PHOTOGRAPHE

Encore cette année, les visiteurs vont faire des rencontres inoubliables dans un décor de 14 tonnes de citrouilles éparpillées dans les allées du parc et pourront retrouver les maisons hantés et autres lieux incontournables de la saison, à savoir les Enfers de Pompéi, les Catacombes, le Tombeau des Dieux ou encore le Bar du Sanglier Borgne, un espace caché du parc accessible après avoir suivi divers indices disséminés dans les allées.

Avec ses 3 zones thématiques selon le degré de sensations recherché, la saison "Peur sur le Parc" s'adresse à tous les publics, que vous soyez en famille ou entre amis : Petit Frisson pour les plus prudents, Frayeur Modérée pour les indécis, et Grosse Terreur pour les plus téméraires. Les plus jeunes peuvent aussi profiter d'animations dédiées, avec un parcours immersif dans La Forêt d'Idéfix...