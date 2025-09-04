Bretagne : ce sont les 4 sites retenus pour le Loto du Patrimoine

Parmi la centaine de sites sélectionnés au Loto du Patrimoine, 4 trésors bretons sont en péril. Ils ont besoin de vous pour être restaurés.

Le Loto du patrimoine, une initiative de la "la "Mission Patrimoine" confiée à l'animateur Stéphane Bern par le président de la République, finance chaque année la restauration de monuments historiques français en péril. L'argent est collecté grâce à des tickets à gratter de la Française des jeux disponibles depuis ce lundi, au prix de 15 euros dont 1,83 euros sont reversés à la Fondation du patrimoine.

Dans le cadre de l'édition 2025, ce sont 102 nouveaux sites départementaux en danger qui ont été sélectionnés pour bénéficier d'un financement visant à les rénover. La Bretagne, qui a vu 5 sites de la sa région retenus pour bénéficier d'un soutien financier l'an dernier, en présente 4 cette année :

La Tour du Papegault à Montfort-sur-Meu en Ille-et-Vilaine (35) , l'un des derniers témoins de l'ancien château fort du 14e siècle qui joua un rôle crucial dans la défense de la ville.

, l'un des derniers témoins de l'ancien château fort du 14e siècle qui joua un rôle crucial dans la défense de la ville. L'ancienne maison de marchand de toiles à Uzel dans les Côtes-d'Armor (22) , un bâtiment à pans de bois édifié entre les 17e et 19e siècles et doté de boiseries et de mobilier raffiné, inscrit au titre des Monuments historiques.

, un bâtiment à pans de bois édifié entre les 17e et 19e siècles et doté de boiseries et de mobilier raffiné, inscrit au titre des Monuments historiques. Le logis Saint-Vincent Ferrier à Vannes dans le Morbihan (56) , un édifice du XVe siècle célèbre pour être le dernier lieu de repos du saint espagnol Vincent Ferrier en 1419.

, un édifice du XVe siècle célèbre pour être le dernier lieu de repos du saint espagnol Vincent Ferrier en 1419. La Chapelle Notre-Dame de Penhors à Pouldreuzic dans le Finistère (29), un lieu de prière et de recueillement dédié à la Vierge Marie construit entre le 13e et le 17e siècle surplombant la baie d'Audierne dans le sud-Finistère entre Penmarc'h et la pointe du Raz.

Chacun de ces édifices sont des symboles forts du patrimoine breton selon la Fondation patrimoine : la Tour du Papegault représente un témoignage emblématique de l'architecture médiévale bretonne, l'ancienne maison de marchand est emblématique du passé industriel d'Uzel spécialisé dans le lin ou encore la Chapelle Notre-Dame de Penhors est connue pour être un haut-lieu de pèlerinage en Pays Bigouden.

La Chapelle Notre-Dame de Penhors, un joyau médiéval presque au bout du monde. © odjectif - stock.adobe.com

Chacun présente des états fortement dégradés : la Tour du Papegault nécessite "une reprise globale de l'édifice en raison de diverses altérations structurelles" (fissures, forte humidité, colonisation végétale, installations électriques obsolètes...) et l'ancienne maison de marchand d'Uzel aurait besoin d'une restauration complète du logis principal en raison de désordres structurels majeurs (infiltrations, affaissements ponctuels, instabilité de la charpente et des planchers). Quant à la Chapelle Notre-Dame de Penhors, elle nécessite des "travaux de grande ampleur qui s'étaleront sur plusieurs années (...) d'autant plus urgents que la tempête Ciaran de novembre 2023 a aggravé les dégradations". Le logis Saint-Vincent Ferrier, en état de péril avéré, pourrait rouvrir la chambre de Saint-Vincent en fin de chantier afin de faire profiter au public de visites guidées.

Si vous souhaitez participer au sauvetage de ces bâtiments en péril, vous pouvez participer au jeu de grattage vendu en ligne sur le site ou l'application de la FDJ ou chez le buraliste sous la forme d'un ticket à gratter Illiko "Mission Patrimoine". Le gain maximal est annoncé à 1,5 million d'euros.