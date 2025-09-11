Paris : ce sont les 8 sites retenus pour le Loto du Patrimoine

En Île-de-France, 8 trésors historiques menacés de tomber en ruine ont été choisis pour être restaurés.

Lancé le 1er septembre, le Loto du Patrimoine permet de financer la restauration de monuments historiques en péril dans chacune de nos régions. En achetant un ticket de grattage de la Française des jeux à 15 euros et dont le prochain tirage aura lieu samedi 13 septembre, avec un jackpot minimum de 2 millions d'euros à la clé, vous reversez directement 1,83 euros à la Fondation du patrimoine.

Parmi les 8 sites d'Île-de-France qui ont été sélectionnés cette année dans le cadre de cette mission confiée à Stéphane Bern, figure un édifice emblématique de l'iconique Jardin des Plantes situé dans le 5e arrondissement de Paris : l'Hôtel de Magny.

Bien qu'il n'est pas la même renommée qu'un château de Versailles, il s'agit d'un joyau caché du Muséum national d'Histoire naturelle qui témoignage d'un passé royal : "l'Hôtel de Magny constitue un exemple remarquable d'architecture aristocratique parisienne de la fin du règne de Louis XIV", explique la fondation. "Fragilisé par le temps", il présente un "état de dégradation avancée" (façades extérieures abîmées, enduits fissurés, pierres encrassées, éclatements et infiltration de sels dans les maçonneries). Les travaux de l'édifice classé Monument historique sont prévus à l'automne pour une durée d'environ 2 ans et vous pouvez aider directement la mission à sa restauration.

L'hôtel de Magny est situé au Jardin des Plantes et abrite la présidence et la direction générale du Muséum national d'Histoire naturelle. © pixarno - stock.adobe.com

7 autres sites figurent dans la liste des monuments en péril à sauver dans la région parisienne :

Le Colombier du domaine de Plaisir dans les Yvelines (78) : datant du XVIe siècle, il est le dernier élément encore debout du domaine de Plaisir et constitue un rare témoin de l'architecture médiévale de la région.

(78) : datant du XVIe siècle, il est le dernier élément encore debout du domaine de Plaisir et constitue un rare témoin de l'architecture médiévale de la région. Le parc de la mairie de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis (93) : lieu de vie essentiel pour les habitants, le parc, son orangerie et son château du XVIIIe siècle témoignent de l'élégance du style néoclassique avant l'urbanisation des Trente Glorieuses.

(93) : lieu de vie essentiel pour les habitants, le parc, son orangerie et son château du XVIIIe siècle témoignent de l'élégance du style néoclassique avant l'urbanisation des Trente Glorieuses. La rotonde ferroviaire de Longueville en Seine-et-Marne (77) : construit en 1911 par la Compagnie des chemins de fer de l'Est, ce bâtiment circulaire est un ancien dépôt vapeur SNCF qui abrite une collection de locomotives et de wagons témoignant du passé industriel et ferroviaire de la région.

(77) : construit en 1911 par la Compagnie des chemins de fer de l'Est, ce bâtiment circulaire est un ancien dépôt vapeur SNCF qui abrite une collection de locomotives et de wagons témoignant du passé industriel et ferroviaire de la région. La Tour de Guinette à Étampes en Essonne (91) : cette tour à la forme surprenante en quatre-feuilles, dernier vestige du château royal du XIIe siècle, est l'un des monuments les plus anciens d'Île-de-France.

(91) : cette tour à la forme surprenante en quatre-feuilles, dernier vestige du château royal du XIIe siècle, est l'un des monuments les plus anciens d'Île-de-France. Le Portail des Escargots à Suresnes dans les Hauts-de-Seine (92) : seul vestige du château de Charles Frederick Worth, père de la haute couture parisienne, cette porte monumentale érigée en 1864 mélange des symboles mythologiques, des motifs de haute couture avec deux escargots symbolisant l'ascension du couturier.

(92) : seul vestige du château de Charles Frederick Worth, père de la haute couture parisienne, cette porte monumentale érigée en 1864 mélange des symboles mythologiques, des motifs de haute couture avec deux escargots symbolisant l'ascension du couturier. La Mire de Cassini à Villejuif en Val-de-Marne (94) : baptisé la "pyramide de Villejuif" par les locaux, cet obélisque de pierre construit en 1742 par l'astronome Jacques Cassini témoigne de la grande aventure scientifique du XVIIIe siècle. Il servait de point de repère pour mesurer le méridien terrestre.

(94) : baptisé la "pyramide de Villejuif" par les locaux, cet obélisque de pierre construit en 1742 par l'astronome Jacques Cassini témoigne de la grande aventure scientifique du XVIIIe siècle. Il servait de point de repère pour mesurer le méridien terrestre. L'église Notre-Dame à Saint-Clair-sur-Epte dans le Val-d'Oise (95) : érigée à partir du 11e siècle, elle abrite des fresques médiévales considérées comme les plus anciennes de la région.

Vous l'avez bien compris, le Loto du Patrimoine 2025 a pour but de financer les travaux de restauration de ces sites en danger. Si vous souhaitez participer à leur sauvetage, il ne vous reste plus qu'à acheter un jeu de grattage en ligne sur le site de la FDJ ou chez le buraliste.