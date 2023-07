Heinz tranche enfin le débat : le ketchup doit-il être gardé au frigo ou dans le placard ?

Stockez-vous correctement votre ketchup ?

Quand vient le temps de rassembler les ingrédients pour un piquenique en plein air, nous nous tournons vers les condiments de base, le ketchup et la moutarde. Où rangeons-nous ce condiment classique lorsque le repas est fini ? Dans le frigo ou dans le placard de la cuisine ?

Le ketchup est un condiment très populaire à travers le monde, et il est largement utilisé dans de nombreux foyers. En France, bien que la mayonnaise et la moutarde soient traditionnellement plus populaires, le ketchup est également couramment utilisé, notamment avec des plats comme les frites et certains types de viandes. Mais il semble que ces foyers sont en désaccord sur la manière de le stocker. Alors cette semaine, le compte Twitter de Heinz U.K. a tweeté la recommandation de l'entreprise sur l'endroit où ce condiment à base de tomate devrait être stocké pour enfin trancher le débat.

La plupart des condiments disponibles à l'achat dans les supermarchés sont traités pour être stables sur les étagères, ce qui signifie que le produit peut rester sur les étagères pendant de longues périodes sans se gâter. Certains condiments stables peuvent rester dans le placard pendant quelques mois après ouverture, tandis que d'autres sont clairement marqués "réfrigérer après ouverture."

Pourquoi certains condiments doivent-ils être réfrigérés ?

La réfrigération peut être un facteur important dans le processus de stockage pour prolonger la durée de vie et la qualité du produit. Cela comprend la couleur, la saveur et la texture des aliments. Les organismes de sécurité alimentaire indiquent que les produits stables comme la moutarde, la mayonnaise, la sauce barbecue, le ketchup, la sauce soja et la sauce teriyaki bénéficieront d'un stockage au réfrigérateur. "La réfrigération garantit que les sauces et condiments commerciaux restent frais pendant une période plus longue."

En plus de ces directives, vous devez toujours être à l'affût de tout signe de détérioration avant chaque utilisation. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous gardent les choses plus longtemps que ce que suggèrent les directives.

Heinz tranche le débat sur la manière de stocker le ketchup

Heinz a récemment partagé sa déclaration sur la controverse du stockage du ketchup : la compagnie a demandé à ses followers sur les réseaux sociaux de voter sur la question de savoir s'ils gardent leur ketchup dans leurs réfrigérateurs ou sur une étagère dans le placard de la cuisine.

Après avoir examiné les plus de 2 500 votes, les réponses ont révélé que ceux qui ont répondu étaient presque exactement partagés en deux. "Il n'y avait qu'une seule réponse correcte, et nous sommes heureux de partager avec les amateurs de Heinz Tomato Ketchup que notre ketchup doit être dans le frigo", a déclaré Olivia Lennon, chez Heinz Tomato.

"Bien que nous soyons conscients que de nombreux fans de Heinz Tomato Ketchup ont stocké leur ketchup dans le placard, nous recommandons la réfrigération après ouverture", a-t-elle précisé. "C'est la meilleure façon de maintenir le goût délicieusement acidulé de notre Heinz Tomato Ketchup que vous connaissez et aimez." Les étiquettes des bouteilles de Heinz indiquent clairement : "Pour de meilleurs résultats, réfrigérer après ouverture."

"En raison de son acidité naturelle, le ketchup Heinz est stable sur l'étagère", a déclaré la marque. Cela explique pourquoi le produit n'est pas trouvé dans la section réfrigérée de votre épicerie. Cependant, la marque a maintenu que les consommateurs devraient "réfrigérer après ouverture pour maintenir la qualité du produit."

Pourquoi le ketchup de restaurant est-il conservé à température ambiante ?

Un Tweet a soulevé le point que les bouteilles de ketchup sont trouvées sur les tables (non réfrigérées) dans nos restaurants préférés tout le temps. "Il n'est pas au frigo dans les restaurants (les contenants ouverts sont sur les tables)", a déclaré un utilisateur.

Le taux de rotation dans un restaurant est beaucoup plus rapide que ce qui se passe dans une cuisine domestique, donc il ne finit pas par rester dehors assez longtemps pour perdre en qualité. Une bouteille de ketchup peut prendre un mois pour être utilisée à la maison, alors que la plupart des bouteilles de ketchup de restaurant sont rechargées quotidiennement.