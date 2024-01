Les Bretons ont un ingrédient secret dans leur recette de pâte à crêpe et il fait toute la différence !

Il existe une technique imparable pour réaliser des crêpes dignes des Bretons. Découvrez la vraie recette traditionnelle de la pâte à crêpe bretonne.

Les crêpes réalisées dans la pure tradition bretonne sont réputées partout en France, qu'elles soient salées (galettes) ou sucrées. De la farine, du lait, des œufs... Si réaliser une pâte à crêpe semble facile de prime abord, les Bretons y ajoutent une technique et des ingrédients particuliers dans leur préparation, qui rendent leurs crêpes uniques au monde... Linternaute.com vous révèle les secrets bien gardés de la pâte à crêpe bretonne :

Première chose qui diffère, et pas des moindres, ce sont les ingrédients. Les Bretons utilisent exclusivement du beurre salé (et non doux) et peuvent remplacer une partie du lait par de la bière, du rhum ou du cidre. Ensuite, la préparation authentique bretonne exige qu'il y ait autant d'ingrédients liquides que solides et que la pâte ne soit ni trop fluide ni trop élastique. Enfin, concernant la cuisson, les Bretons préféreront le bilig traditionnel, mais vous pouvez tout aussi bien disposer d'une poêle antiadhésive que vous aurez préalablement graissée généreusement avec du beurre (doux cette fois-ci). Suivez la recette ci-dessous de la pâte à crêpe bretonne pour 6 personnes :

Dans un grand saladier, mélanger vigoureusement à l'aide d'une cuillère en bois ou une fourchette 4 œufs (plutôt petits) avec 300 grammes de sucre en poudre .

Ajouter un demi-litre de lait sans cesser de remuer le mélange et incorporez progressivement 500 grammes de farine de froment bien tamisée et 15 grammes de sel, par petites quantités. Cessez le mélange à l'obtention d'une pâte homogène.

Ajouter 25 grammes de beurre salé fondu au mélange.

Ajouter un autre demi-litre de lait au mélange, ou 25 cl de lait et 25 cl de bière, rhum ou cidre (au choix). Mélanger tout doucement pendant quelques secondes. C'est la meilleure solution contre la mousse sur votre allée ou votre terrasse. 15 minutes suffisent Les cartes bancaires actuelles vont disparaître : voici à quoi ressemblent les nouvelles cartes



Si la pâte obtenue est trop élastique, n'hésiter pas à y ajouter un peu de lait tiède. A contrario, si la pâte à crêpe est trop fluide, un peu de farine de froment supplémentaire sera nécessaire. Laisser reposer la pâte à crêpes une heure à température ambiante avant de procéder à sa cuisson sur le bilig ou une poêle préalablement graissée avec du beurre. Etaler la pâte uniformément sur la poêle et ne pas hésiter à la tirer à l'aide d'un rozell en bois. La crêpe doit être retournée dès qu'elle brunit légèrement, laissant le temps au sucre et au beurre de former du caramel. Faire de même sur l'autre face, puis retirer la crêpe à l'aide d'une spatule. Pour rester dans la tradition bretonne, garnir votre crêpe de caramel au beurre salé !