Cet ingrédient inattendu sauve à tous les coups un plat trop salé

Cette astuce simple permet d'absorber l'excès de sel dans un plat quand on a eu la main lourde !

Si le sel peut agir comme exhausteur de goût pour le grand bonheur de nos papilles, une trop grande quantité de sel dans un plat peut au contraire altérer son goût, jusqu’à le rendre immangeable... Au moment de la préparation d'un plat, à qui cela n’est jamais arrivé d’avoir la main un peu trop lourde sur le sel ou de secouer la salière avec un peu trop de force ? Pas de panique, il existe heureusement une astuce imparable pour rectifier le tir, héritée de nos grands-mères !

Qu'il s'agisse d'un plat de riz ou de pâtes ou d'un plat mijoté trop salés, cet ingrédient miracle que l'on trouve souvent dans le garde-manger sera votre sauveur. On l'épluche puis on le coupe et on le plonge au fond du plat trop salé. Son pouvoir ultra absorbant agit comme une éponge : il s'agit tout simplement de la pomme de terre ! L'amidon que contient la pomme de terre est en effet capable de s'imprégner de l'excès de sel de votre plat, jusqu'à ce qu'il redevienne mangeable !

Prenez deux ou trois pommes de terre selon la quantité de votre plat trop salé. Epluchez-les et coupez-les en rondelles épaisses puis ajoutez-les ainsi crues à votre préparation sur le feu pendant une dizaine de minutes et le tour est joué : votre plat est déjà dessalé ! Pensez ensuite à sortir votre pomme de terre du plat avant qu'elle ne se désagrège sous l'effet de la chaleur. Si besoin, vous pourrez rajouter un peu d'eau dans le plat car la pomme de terre absorbe les liquides.

Si vous ne disposez pas de pomme de terre, le pain rassis, la carotte et même un bouchon de liège peuvent tout à fait faire l'affaire. Et s'il s'agit de sauver un velouté de légumes, une soupe de potiron ou une purée trop salés, le lait de coco, le yaourt nature, le beurre doux ou la crème fraîche rétablissent aussi l'équilibre pour une recette encore plus savoureuse. Si vous ne souhaitez pas ajouter de produits laitiers, un peu d'eau peut parfois suffire à contrebalancer le sel dans votre sauce, en la faisant revenir à feu moyen pendant quelques minutes.

Enfin, si vous étiez en train de griller une viande ou un poisson et que la salière s'est déversée dans votre poêle, on ne saurait trop vous conseiller de retirer tout simplement l'aliment et de le rincer à l'eau du robinet, puis de nettoyer la poêle et de la réchauffer à nouveau avec un corps gras pour recommencer la cuisson. Enfin, pour corriger l'excès de sel d'une sauce tomate, l'ajout d'un morceau de sucre se révèle très efficace. Vous voilà donc avec de bonnes astuces, ni vu ni connu, pour rattraper tous vos plats trop salés.