Le hachis parmentier est encore plus gourmand avec cet ingrédient pas cher utilisé par les chefs

Votre recette de hachis parmentier ne sera que meilleure avec cet ingrédient magique !

Le hachis parmentier, ce plat qui plaît aux petits comme les grands, est un grand classique de la gastronomie française. Chacun a ses habitudes, son petit "plus". L'idéal pour un hachis parmentier fabuleux est encore de profiter des restes d'un pot-au-feu maison. Ce sera bien meilleur que la viande hachée. Mais comment rendre meilleur le hachis parmentier quand on ne dispose pas des restes en question ? Il existe bien une alternative, un ingrédient secret à ajouter à votre recette traditionnelle.

Cet ingrédient est partagé dans une recette du chef Philippe Etchebest et diffusée dans une vidéo du chef emblématique de "Cauchemar en cuisine" et "Top Chef". Pour la préparation du hachis parmentier pour deux personnes, on aura besoin des ingrédients suivants : 2 oignons de taille moyenne, 5 gousses d'ail, 10 grammes de beurre, 1 cuillère à soupe d'huile de tournesol, 800 grammes de viande de bœuf, 60 grammes de chapelure, 5 branches de persil frais, 5 branches d'estragon frais, 3 branches de thym frais, du sel et du poivre. Pour la purée de pommes de terre, disposer d'1 kilogramme de pommes de terre, de 20 centilitres de lait, de 200 grammes de beurre et de sel.

Et notre ingrédient mystère dans tout ça ? Le voici, 20 centilitres de fond de veau. Vous pouvez utiliser un cube ou une préparation en poudre. Le pot ne coûte que quelques euros en supermarché. L'astuce est ainsi d'ajouter ce fond de veau au moment de la cuisson de la viande, qui lui conférera davantage de matière, de goût et de consistance ! On laisse le fond de veau réduire entre 6 et 10 minutes pour lier la viande et avant d'ajouter les herbes. Suivez maintenant étape après étape la réalisation du hachis parmentier maison par Philippe Etchebest, au-dessous de la vidéo.

Le reste de la recette est somme toute classique. Vous n'aurez qu'à préchauffer votre four à 200 degrés, préparer votre purée de pommes de terre et passer à la cuisson du hachis. Pour cela, faites revenir l'ail à l'aide d'une cuillère en bois avant d'ajouter les oignons pendant 4 minutes.

Une fois votre ail et oignons légèrement compotés, ajoutez votre viande, sel et poivre puis votre fond de veau déjà prêt. Laissez le tout cuire 6 à 10 minutes. Ne reste plus qu'à glisser la viande puis la purée dans un plat allant au four et à laissz gratiner le tout pendant 10 minutes. Au choix vous pouvez ajouter chapelure ou fromage rapé sur le dessus. Bonne dégustation !