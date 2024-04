Voici le secret de cuisson pour obtenir des frites parfaites

Vos frites seront toujours croustillantes et savoureuses avec cette méthode de cuisson.

La frite, on l'aime tendre à l'intérieur, bien dorée à l'extérieur... Cet incontournable bâtonnet de pomme de terre frit que les habitants du Nord de la France et les Belges affectionnent tant, peut se manger seule, accompagnée d'un peu de sel ou dans un plat typique du Nord comme la fricadelle, la carbonade flamande, le welsh sans oublier les incontournables moules-frites ou poulet-frites ! Mais attention, pour obtenir une frite à la fois croustillante et savoureuse, une méthode rigoureuse de cuisson s'impose.

Avant de vous révéler le petit secret de la cuisson parfaite de vos futures frites maison, il s'agit de ne pas brûler les étapes. Commencez par choisir les pommes de terre adéquates. Elles doivent être tendres et farineuses pour ne pas absorber trop d'huile pendant la cuisson. On préfèrera l'un de ces deux variétés : la Bintje, star des frites belges ou la Manon, parfaite pour les frites maison. Ensuite, pour préparer vos frites, il s'agit d'être bien équipé d'une sauteuse ou d'une friteuse, d'un écumoire et d'un coupe-frites si besoin, pour obtenir de belles frites bien régulières sans le moindre effort. Concernant la quantité d'huile adéquate, ce sera un volume de pommes de terres pour 3 volumes d'huile. Les récents air fryer sans huile sont des alternatives moins grasses.

Le secret de polichinelle de la cuisson parfaite des frites réside dans leur cuisson en deux étapes. Après avoir lavé vos pommes de terre, les avoir épluchées, coupées en bâtonnets réguliers et épongées dans un torchon sec, plongez-les dans l'huile de la friteuse chauffée entre 150 et 160 °C, pendant 5 à 8 minutes, pour cuire l'intérieur de la frite sans la dorer. Retirez les frites lorsqu'elles sont molles et encore blanches, en testant la cuisson avec les doigts.

Égouttez-les et déposez-les sur une plaque de préférence. À ce stade, vous pouvez soit procéder tout de suite à la seconde cuisson, soit sans problème attendre 1 à 2 heures. Procédez ensuite à la seconde étape de cuisson : plongez-les à nouveau dans une huile chauffée cette fois-ci à 180 ou 190 °C pendant 2 à 3 minutes. Le teint doré apparaît et la croute devient plus croquante !

Une fois vos frites cuites, égouttez-les, disposez-les dans un plat couvert par plusieurs épaisseurs de papier absorbant et salez-les. La règle d'or est de les déguster immédiatement après cette seconde cuisson pour ne pas que l'eau contenue à l'intérieur de la frite ramollisse sa pellicule croustillante externe. Bon appétit !