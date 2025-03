Dormez avec les ours : ce zoo propose une expérience unique en France

Et si on passait une nuit au milieu des ours ? Une aventure tout à fait abordable dans ce zoo bien connu en France.

De plus en plus de parcs animaliers en France cherchent à offrir une expérience immersive au visiteur, où l'on se sent au plus proche des animaux, à l'image des circuits en voiture tels de véritables safaris africains ou par le biais d'activités qui permettent d'observer les animaux sous différents angles. Dernière innovation en date, ce zoo repousse les limites de l'immersion avec cette aventure nocturne originale.

Et si on vous disait qu'il est possible de passer la nuit dans une tanière au milieu des ours sans dépasser nos frontières ? C'est un parc animalier unique en son genre qui propose l'expérience, idéale au printemps. Situé au cœur des Yvelines, à 20 minutes de Versailles et 45 minutes de Paris, il s'engage depuis plus de 55 ans à reconnecter l'Homme à la nature. Avec ses 150 hectares, le Wow Safari Thoiry se distingue comme l'un des plus grands parcs de France et donne l'occasion au visiteur de s'émerveiller de jour comme de nuit.

Si vous avez l'âme d'un aventurier, vous serez totalement comblés par cette aventure immersive de 2 jours et une nuit qui se vit en solo, en duo, en famille ou entre amis. Après votre visite du parc en journée, vous rejoindrez les ours baribal pour un atelier pédagogique de nourrissage en compagnie d'un soigneur. Vous aurez ensuite l'opportunité d'explorer le parc à la nuit tombée, une fois les portes fermées au public. Tout au long du parcours, un ranger expérimenté vous partagera ses anecdotes et savoirs sur les espèces, leur mode de vie et les enjeux de leur préservation.

À la tombée de la nuit, et si la météo le permet, vous dînerez au feu de bois en plein cœur de la nature, où vous vous délecterez de grillades (viandes et poissons), de légumes rôtis et de pommes de terre préparées sur les braises, le tout dans une ambiance chaleureuse en présence des autres hôtes. Puis vous rejoignerez votre tanière en plein cœur de la zone Safari Amérique où vous pourrez observer les ours dans leur habitat naturel de nuit. Au petit-matin, vous serez émerveillés par les oursons qui sortent de leurs tanières au printemps et s'amusent à grimper aux arbres. Un petit-déjeuner salé ou sucré vous sera servi avant d'entamer votre dernière journée dans le parc.

Si ce séjour atypique vous tente, sachez qu'il existe différents types de tanières selon le confort souhaité, de la tanière pilotis (à partir de 65 euros par personne toute l'expérience comprise) à la tanière familiale (à partir de 127,5 euros par personne tout compris) en passant par la tanière terrasse ou PMR (à partir de 80 euros par personne tout compris). Pour encore plus de confort, vous pouvez choisir de dormir dans les lodges du parc, qui permettent cette fois-ci de passer la nuit au milieu des éléphants ou des loups arctiques.