Championnats du monde de natation 2023 : Florent Manaudou, relais... Heures et programme du jour

Nouvelle grosse journée aux Mondiaux de natation ce vendredi 28 juillet avec notamment la demi-finale de Florent Manaudou sur le 50m.

Capitaine de l'équipe de France, Florent Manaudou a bien débuté la journée en se qualifiant pour les demi-finales du 50m nage libre. Seulement engagé sur le 4x100m en début de compétition, la remise à l'eau a été un peu brouillonne, mais le champion olympique a assuré l'essentiel en signant le 3e temps des séries. "C'était un peu brouillon mais vu ce qui s'est passé les séries d'avant, c'est plutôt pas mal. Ce (vendredi) soir, je crois que je serai encore à côté de Cameron (McEvoy), il nage vite. C'est bien d'avoir des mecs comme ça pour me pousser dans mes retranchements. Je pense qu'il n'y a rien qui est parfait, tout qui est un peu en dessous, à replacer un peu ce soir" a-t-il expliqué.

Sur le 100m papillon, on retrouvera Maxime Grousset. Après avoir longtemps hésité avec le 50m nage libre, le double médaillé de bronze a finalement tranché en faveur du 100m papillon. Sans Dressel et Milak, le nageur, né en Nouvelle-Calédonie, sent une opportunité sur la distance. Sur sa seule course des Mondiaux à l'heure actuelle, Mélanie Hénique a bien pris rendez-vous avec les demi-finales du 50m papillon en signant le 4e temps des séries. Dans la soirée, on suivra également le relais 4x200m avec nos Français qui devraient enregistrer la présence de Léon Marchand, mais aussi la finale du 200m dos avec Mewem Tomac.

Où se déroule les championnats du monde de natation ?

Vingt-deux ans plus tard, la ville de Fukuoka au Japon accueille les Championnats du monde de natation en grand bassin.

Quel est le programme des championnats du monde de natation ?

Au cours des deux semaines de compétition, il y aura 6 disciplines et 75 épreuves. Les courses commenceront le 23 juillet et se termineront le 30 juillet.

© FFN

Programme du vendredi 28 juillet

13 h 01 : finale du 100 m nage libre femmes

13 h 09 : demi-finales du 100 m papillon hommes avec Maxime Grousset

13 h 20 : demi-finales du 200 m dos femmes avec Emma Terebo

13 h 40 : demi-finales du 50 m nage libre hommes avec Florent Manaudou

13 h 49 : finale du 200 m brasse femmes

13 h 59 : finale du 200 m dos hommes avec Mewen Tomac

14 h 08 : demi-finales du 50 m papillon femmes avec Mélanie Henique

14 h 24 : finale du 200 m brasse hommes

14 h 40 : finale du relais 4 x 200 m nage libre hommes avec la France

Quelle diffusion TV pour les championnats du monde de natation ?

Ces Championnats du monde au Japon seront à suivre en direct sur france.tv et France 4 avec Christian Choupin et Camille Lacourt.

Qui sont les français engagés ?

Pour les Championnats du monde au Japon, la délégation tricolore est importante avec 32 Français(es). Parmi eux, il y a Florent Manaudou, Charlotte Bonnet ou encore Léon Marchand qui est très attendu.

David Aubry (1500m nl)

Max Berg (relais 4x100m)

Clément Bidard (relais 4x100m 4n)

Charlotte Bonnet (200m 4n)

Pacôme Bricout (800m nl)

Cyrielle Duhamel (400m 4n)

Logan Fontaine (400m nl)

Roman Fuchs (Relais 4x200m)

Béryl Gastaldello (Relais 4x100m)

Maxime Grousset (50m nl, 100m nl, 100m papillon)

Guillaume Guth (Relais 4x100m)

Mélanie Hénique (50m nl, 50m papillon)

Antoine Herlem (200m dos)

Stanislas Huille (relais 4x100m 4n)

Damien Joly (800m, 1500m)

Anastasiiaz Kirpichnikova (400m, 800m, 1500m)

Fantine Lesaffre (200m 4n, 400m 4n)

Pauline Mahieu (100m dos)

Florent Manaudou (50m nl)

Antoine Marc (200m brasse)

Léon Marchand (200m brasse, 200m nl, 200m papillon, 200m 4n, 400m 4n)

Mary-Ambre Moluh (50m dos)

Yohann Ndye-Brouard (100m dos)

Lison Nowackzyk (relais 4x100m)

Analia Pigrée (50m dos, 100m dos)

Hadrien Salvan (Relais 4x200m et relais 4x100m)

Emma Terebo (200m dos)

Enzo Tesic (relais 4x200m nl)

Mewen Tomac (100m dos, 200m dos)

Assia Touati (relais 4x100m nl)

Marie Wattel (50m nl, 100m nl, 100m papillon)

Amazigh Yebba (relais 4x200m nl)

Comme Kylian Mbappé dans le football ou Victor Wembanyama dans le basketball, Léon Marchand ne cesse de faire parler de lui. Il appartient à cette jeune génération de sportifs tricolores précoces dans la performance. A 21 ans, il est déjà champion du monde sur du 200m 4 nages et du 400m 4 nages. Sur le 200m papillon, il est vice-champion du monde. Lors des Championnats de France 2023 à Rennes au mois de juin 2023, le Toulousain a pris l'or sur les 5 épreuves où il s'est aligné.

Mais le plus impressionnant, c'est qu'il a battu un record de Michael Phelps sur le 200m 4 nages au Pro Swim Series en avril dernier. Un exploit désormais occulté par sa performance historique lors des Championnats du monde de natation 2023. Le 23 juillet, Léon Marchand a remporté l'or sur le 400m 4 nages, décrochant ainsi son 3e titre mondial et pulvérisant surtout le record détenu depuis 2008 sur cette épreuve par Michael Phelps. Le 26, il enchaîne avec un nouveau titre sur le 200m papillon, puis sur le 200m 4 nages le 27 juillet.

Essoufflé ? Florent Manaudou n'a pas laissé une image d'un nageur lassé par les succès ces dernières semaines. Le petit frère de Laure Manaudou a obtenu la médaille d'or dans sa nage favorite, le 50m nage libre. Mieux, il a réalisé à Rennes le 15 juin dernier, la meilleure performance mondiale de l'année. Florent Manaudou arrivera au Japon avec des certitudes et une confiance redevenue inébranlable. C'est la première fois qu'il renagera lors des Championnats du monde en grand bassin. Sa dernière apparition dans cette compétition remonte à 2015.