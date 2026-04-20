"Des touristes paient une fortune pour aller à Bali, alors que les conditions sont comparables ici" : ce pays est le nouvel eldorado du surf

Ce pays est devenu le nouvel eldorado du surf.

Le sable blanc, les cocotiers, les falaises autour, la chaleur... Le surf est souvent associé à un paysage digne des cartes postales. Et pourtant, loin de Bali, de l'Australie, un continent et un pays plus particulièrement s'imposent de plus en plus comme une terre pour les surfeurs.

On parle bien évidemment de l'Afrique et plus particulièrement de la Côte d'Ivoire. Il y a quelques jours, le pays a organisé le Côte d'Ivoire Surf Open, l'une des plus grosses compétitons du pays, financée en grande partie par l'Europe. Les athlètes venus de six pays africains différents se sont affrontés à Assinie, non loin d'Abidjan.

Le journal Le Monde a notamment interrogé le jeune surfeur ivoirien Yacou Traoré, grand espoir de la discipline en Afrique à 18 ans. "J'aimerai être reconnu dans mon sport, avoir la carrière de Mick Fanning (surfeur australien triple champion du monde) a-t-il lancé. L'homme illustre ce nouvel eldorado du surf, assez méconnu par le grand public.

Pourtant, le pays bénéficie d'un littoral de plus de 500 km exposé aux houles de l'Atlantique, avec des conditions parfois comparables à celles de destinations prisées comme Bali. La faible fréquentation offre également un vrai confort pour les sportifs qui peuvent profiter d'excellentes conditions. "A l'époque, la pratique restait très cloisonnée. Aujourd'hui la situation est différente : sur les compétitions africaines, les surfeurs sont désormais quasiment tous issus de la population locale."

Il existe toutefois quelques problèmes avec ce nouvel eldorado, son développement. Les infrastructures, les écoles de surf et la structuration de la discipline sont encore limités. La fédération ivoirienne a d'ailleurs été restructurée en 2024 et espère avoir une reconnaissance officielle. "Il faut organiser la discipline, harmoniser les clubs, recruter de nouveaux pratiquants, et surtout accompagner les jeunes dans leur progression."

La Côte d'Ivoire se développe, mais reste encore en retrait par rapport à d'autres pays africains comme le Sénégal. Cheriff Fall, installé en Californie, pourrait d'ailleurs être le premier à être présent aux JO de Los Angeles dans la discipline.