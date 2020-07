Ministre des sports : nouveau bail pour Maracineanu ? Gentil ambitieux

Le poste de ministre des Sports va-t-il être concerné par le remaniement du gouvernement à venir ? Roxana Maracineanu souhaite conserver sa place mais d'autres prétendants affichent leurs ambitions, à l'image de Pascal gentil, ancien champion de taekwondo.

[Mis à jour le 3 juillet 2020 à 12h30] Après la démission du gouvernement d'Edouard Philippe et dans l'attente de l'annonce du remaniement, les pronostics vont bon train concernant l'identité des nouveaux ministres. Le ministère des Sports va-t-il être confié à un nouveau ou une nouvelle personnalité . Ce n'est en tout cas pas le souhait de Roxana Maracineanu, l'actuelle titulaire du poste (elle avait remplacé Laura Flessel en septembre 2018), qui a indiqué mercredi devant la presse : "Bien sûr, j'ai envie de finir les missions qui m'ont été confiées dès le début et de faire évoluer ce ministère vers deux axes : éducation et santé (...) Je porte deux autres sujets, qui je l'espère feront écho à ce que le président de la République décidera pour les deux prochaines années de son mandat : le sport dès le plus jeune âge, dès l'école maternelle pour bâtir ensemble la génération de demain (...) et le sport santé" .

L'hypothèse d'un changement de visage à la tête du ministère des Sports n'est toutefois pas à exclure. Plusieurs prétendants à la succession ont d'ailleurs tenté de placer leurs pions ces dernières semaines, un en particulier : Pascal gentil, l'ancien champion de taekwondo, qui s'est notamment fait remarquer en déclarant dans L'Equipe, le 25 juin dernier : "Mon nom circule. Je ne prétends à rien mais je suis prêt à servir mon pays comme je l'ai toujours fait. Je suis un soldat, j'ai combattu pour la France, je suis allé chercher des médailles. Je suis quelqu'un qui rassemble et dispose de réseaux politiques, sportifs et économiques (...) Roxana est une amie (...) Peut-être qu'elle restera à son poste et que je ne serai jamais ministre mais j'ai cette démarche de dire que le sport français mérite d'être reconnu et valorisé différemment". Lors des précédents changements de gouvernements, en mai 2017 et en septembre 2018, les noms de Pierre-Yves Bournazel (parti Agir, député de Paris), Amélie Oudéa-Castéra (société civile, énarque, ancienne joueuse de tennis et aujourd'hui directrice exécutive transformation digitale, e-commerce et data du Groupe Carrefour), de Maud Fontenoy (ex-navigatrice et aujourd'hui vice-présidente du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur) ou encore de Pierre Durand (ex-champion d'équitation) et de Thierry Rey (ex-judoka) avaient été murmurés. L'un d'eux sera-t-il le nouveau ministre des Sports ? Réponse dans quelques heures, ou plus sûrement dans quelques jours.