"Euro masculin de handball 2022 : revanchards face à la Suède, les Bleus visent la finale"

CHAMPIONNAT D'EUROPE HAND 2022. Remake de la dernière demi-finale du mondial en Egypte pour les Bleus qui affrontent la Suède pour une place en finale de l'Euro.

[Mis à jour le 28 janvier 2022 à 15h00] Comme un air de déjà vu. Quasiment éliminée à la 50e minute du match face au Danemark, l'équipe de France a été phénoménale pour renverser la vapeur et se qualifier pour la demi-finale de l'Euro de hand. Mais après les Danois, c'est une autre grande nation du hand qui se présente devant les Bleus avec la Suède. Les Suédois, un souvenir douloureux pour les Bleus puisque ces derniers avaient éliminé la bande à Guillaume Gille en demi-finale du dernier mondial en Egypte. "C'est un remake de la demi-finale du dernier Mondial en Égypte. Beaucoup de choses ont évolué depuis. On a remporté le titre olympique, l'effectif a été remanié avec les blessures et les cas de Covid. Je ne sais même pas si on peut se baser sur le match de l'an dernier. Un peu comme nous, les Suédois s'en sont sortis face à la Norvège, en revenant et en s'arrachant dans les dernières minutes, avec un scénario similaire. Qui est favori, je ne sais pas ? Nous préparons le match mais je crois en nos chances et en notre bonne étoile", a expliqué Nikola Karabatic.

Quel est le calendrier des matchs des Bleus ?

Après un parcours délicat lors du tour principal marqué par une défaite face à l'Islande et une remontée incroyable face au Danemark, les Bleus se sont qualifiés pour la demi-finale de cet Euro de hand.

Demi-finale

France - Suède, beIN Sports 1 et TF1 à partir de 20H30

Quel est le classement des groupes de l'Euro de hand ?

Vous pouvez retrouver tout au long de la compétition le classement complet des groupes de l'Euro de hand. Pour la première phase, six groupes sont présents avant le tour principal composé de deux groupes (I et II).

Quelle diffusion TV pour l'Euro de hand masculin ?

Diffuseur gratuit exclusif des plus belles rencontres des Bleus, le Groupe TF1 proposera jusqu'à cinq matchs de l'Equipe de France, du 1er Tour à la finale du 30 Janvier sur TF1, en cas de qualification des Bleus alors que la chaîne beIN Sports diffusera en direct et en intégralité ce championnat d'Europe.

Quels sont les joueurs sélectionnés ?

Gardiens : Rémi DESBONNET (Usam Nîmes Gard) - Vincent GÉRARD (Paris SG HB) - Wesley PARDIN (Pays d'Aix Université Club)

Ailiers gauches : Hugo DESCAT (Montpellier HB) - Dylan NAHI (Kielce)

Arrières gauches : Thibaud BRIET (HBC Nantes) - Nikola KARABATIC (Paris SG HB) - Karl KONAN (Pays d'Aix Université Club) - Romain LAGARDE (Pays d'Aix Université Club)

Demi-centres : Kentin MAHÉ (Telekom Veszprem HC) - Aymeric MINNE (HBC Nantes)

Pivots : Ludovic FABREGAS (FC Barcelone) - Théo MONAR (HBC Nantes) - Nicolas TOURNAT (PGE Vive Kielce)

Arrières droits : Julien BOS (Montpellier HB) - Dika MEM (FC Barcelone) - Melvyn RICHARDSON (FC Barcelone)

Ailiers droits : Benoît KOUNKOUD (Paris SG HB) - Yanis LENNE (Montpellier HB) - Valentin PORTE (Montpellier HB - Cap)