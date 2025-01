HANDBALL. France - Pays-Bas : les Bleus sans pitié face aux Néerlandais, suivez le match en direct

On entre dans les dix dernières minutes de cette première période de France - Pays-Bas et les Bleus sont encore très disciplinés sur tous les aspects du jeu et maintiennent à distance leurs adversaires.

18:23 - Prandi et Nahi ont tenté un sauvetage (12-9)

C'est une image qui a fait rire beaucoup de monde sur le parquet. Alors que les cages françaises étaient vides, Prandi et Nahi se jettent pour éviter que le ballon rentre mais le second a surpris le premier et est presque responsable d'un but contre son camp.