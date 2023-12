Plus de 2 m à 12 ans : le nouveau Wembanyama existe déjà et il est impressionnant

Après Victor Wembanyama, un autre prodige du basket mesurant déjà 2,08 mètres à 12 ans pourrait faire son apparition sur les parquets professionnels dans les années à venir.

Après Victor Wembanyama, un autre futur géant du basket fait déjà parler de lui, mais à un âge bien plus précoce. Alors que "Wemby" fait des débuts remarqués en NBA, avec de bonnes performances malgré les difficultés de son équipe, il pourrait être rejoint outre-Atlantique par un autre prodige dans les années à venir. Si sa technique et son adresse impressionnent, Wembanyama a surtout l'avantage de mesurer 2,24 mètres à 19 ans, ce qui fait de lui le plus grand joueur de la ligue américaine. Comme lui, une nouvelle pépite du basket se fait remarquer par sa taille exceptionnelle et pourrait faire son apparition au haut niveau dans les prochaines années.

Originaire du Burkina Faso, ce joueur prometteur se nomme Mohamed Dabone. Il joue dans les équipes de jeunes du FC Barcelone, l'un des meilleurs clubs de basket d'Europe. A 12 ans, il mesure déjà 2,08 mètres et est surclassé, jouant au plus haut niveau des compétitions de catégorie U15 (moins de 15 ans). Même face à des adversaires plus âgés de plusieurs années, Mohamed Dabone a dominé le tournoi de la Mini Copa Endesa. Cette compétition est connue pour révéler les talents du basket européens, à l'image des stars de la NBA Luka Doncic et Domantas Sabonis qui y avaient brillé durant la dernière décennie.

Mohamed Dabone a logiquement été élu MVP (Most valuable player) de la compétition. En finale, il a inscrit le joli total de 25 points, 14 rebonds et 6 contres. Pourtant, un autre prodige déjà connu des amateurs de basket jouait pour l'autre équipe finaliste : Mahamadou Landoure, MVP de la dernière édition et joueur du Real Madrid. Il s'est donc fait voler la vedette alors qu'il avait compilé des chiffres dantesques lors de la finale précédente de la compétition : 56 points et 33 rebonds, face au FC Barcelone déjà. Lui aussi est impressionnant physiquement, mesurant plus de 2,10 mètres à 14 ans.

Mohamed Dabone a aussi brillé dans d'autres compétitions, puisqu'il a été élu MVP d'un autre tournoi de jeunes très réputé, celui de Ciutat de L'Hospitalet. Il a déjà disputé une rencontre en catégorie juniors, mais devrait encore attendre avant de faire ses débuts dans l'élite du basket espagnol. Le record de précocité de la Liga Endesa, la première division ibérique, est détenu par le Malien Bassala Bagayoko, qui avait fait ses débuts à 14 ans, 7 mois et 15 jours en 2021, et joue toujours pour son club de Fuenlabrada à maintenant 17 ans.