Gareth Bale : pourquoi le Gallois arrête sa carrière ?

Grosse surprise ce lundi 9 janvier avec l'annonce de la retraite du Gallois Gareth Bale, ancienne star du Real Madrid.

Il était l'un des joueurs capable de faire la différence à n'importe quel moment d'une rencontre. Lundi 9 janvier, l'international Gallois a annoncé sa retraite surprise sur les réseaux sociaux, quelques semaines seulement après avoir disputé la Coupe du monde 2022 avec sa sélection du pays de Galles. Dans un long texte, l'ancienne légende du Real Madrid, explique que cette décision est le fruit d'une longue réflexion. Parti du côté de la MLS, il a remporté le championnat américain en 2022 avec le Los Angeles FC.

"Après mûre réflexion, j'annonce ma retraite immédiate du football de club et international, a écrit Gareth Bale dans deux publications. Je me sens incroyablement chanceux d'avoir réalisé mon rêve de jouer à ce sport que j'aime. Cela m'a clairement apporté certaines des meilleurs moments de ma vie."

Originaire du Pays de Galles, Gareth Bale voit le jour le 16 juillet 1989. Il suit une formation à l'académie de football de Bath, au sud-ouest de l'Angleterre. Il commence sa carrière en club en 2005 en jouant dans l'équipe de Southampton et dispute son premier match en 2006 alors qu'il n'a que 16 ans. En mai 2007, il signe pour 10 millions de livres un contrat au Tottenham Hotspur Football Club. Malgré une blessure au pied droit en décembre 2007, il devient vite un élément indispensable de l'équipe des Spurs. Il progresse très rapidement et il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de Premier League en 2009-2010. Le 17 avril 2011, il remporte d'ailleurs le titre de Joueur de l'année. Lors de la saison 2011-2012, Gareth Bale inscrit dix buts au cours du championnat. Il prolonge alors de quatre ans son contrat à Tottenham, jusqu'en 2016.

Gareth Bale rejoint le Real Madrid le 1er septembre 2013. Le club signe un contrat de 101 millions d'euros pour avoir le joueur. C'était alors le transfert le plus cher jamais effectué dans l'histoire du foot. Depuis, il a été dépassé notamment par Neymar, pour 222 millions d'euros. Sa première saison au Real Madrid est un succès : il marque 22 buts et se distingue par 16 passes décisives. En mars 2016, il obtient le titre de meilleur buteur britannique de l'histoire de la Liga et remporte ensuite la Ligue des champions. Lors de la saison 2016-2017, Gareth Bale se blesse plusieurs fois et une luxation à la cheville l'oblige à rester éloigné pendant 4 mois des terrains de football. Cela ne l'empêche pas de remporter la Supercoupe UEFA en août 2017. Peu après, complètement remis, Gareth Bale est alors évalué comme étant le joueur de football le plus rapide au monde. Plus en difficulté lors de ses dernières saisons au Real Madrid, il est peu à peu écarté par Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real.

Le 19 septembre 2020, le joueur gallois est prêté à Tottenham. Il marque alors un but contre Brighton et aide ainsi Tottenham à se hisser sur le podium. Gareth Bale est également engagé dans des œuvres caritatives et participe au tournoi FIFA 20 Combat Corona du 5 avril 2020. Ce tournoi a lieu au profit de l'UNICEF et a pour objectif de récolter des dons pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Le joueur de football professionnel gallois est aussi passionné de golf, une passion qui lui est souvent reprochée par ses fans, l'accusant de délaisser le football au profit du golf.

Gareth Bale a connu sa première sélection en équipe du Pays de Galles en 2006. L'équipe participe à l'Euro en 2016 et le joueur se fait remarquer à plusieurs reprises grâce à ses buts. Il est d'ailleurs le meilleur buteur de l'Euro en phase de poule. Deux ans plus tard, il atteint un nouveau record : il est le meilleur buteur de l'histoire du Pays de Galles. Au printemps 2021, Gareth Bale est à nouveau sélectionné pour participer à l'Euro 2020, décalé d'un an en raison du Covid-19.

Le joueur gallois n'a remporté qu'un seul titre avec le club de Tottenham : la Coupe de la Ligue en 2008. Il atteint la finale en 2021. Gareth Bale est également vainqueur de la Coupe d'Espagne en 2014 avec le Real Madrid et champion d'Espagne en 2017 et 2020. En 2017, il remporte également la Supercoupe d'Espagne. La Ligue des Champions n'a plus de secret pour le Real Madrid, qui remporte la première place à 4 reprises, en 2014, 2016, 2017 et 2018. Le joueur atteint aussi la victoire lors de la Supercoupe de l'UEFA en 2014, 2016 et 2017, et il remporte la Coupe du monde des clubs de FIFA à plusieurs reprises (2014, 2016, 2017, 2018). Gareth Bale possède plusieurs distinctions personnelles, comme Footballeur de l'année de la FWA (2013) et meilleur joueur de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA (saison 2017-2018).

Le footballeur gallois Gareth Bale gagne aujourd'hui 32 millions d'euros par an. Il gagne 87 671 euros par jour, soit 613 698 euros par semaine ou 2,6 millions d'euros par mois. C'est le huitième joueur de football le mieux payé au monde, après Antoine Griezmann et avant Robert Lewandowski. Le salaire de Gareth Bale a bien évolué ces dernières années puisqu'il gagnait 7 millions d'euros en 2013. C'est en octobre 2016 que le salaire de Gareth Bale a fait un véritable bond en avant pour atteindre progressivement le montant actuel, versé par le Real Madrid même durant son prêt à Tottenham en 2021.

Gareth Bale est marié avec son amour de lycée : Emma Rhys-Jones. Originaire de Cardiff, au Royaume-Uni, la femme du footballeur est coiffeuse. Ils ont ensemble trois enfants, Alba Violet, née le 21 octobre 2012, Nava Valentina, leur seconde fille née le 22 mars 2016 et leur garçon Axel Charles, arrivé le 8 mai 2018. Le couple se fiance en juillet 2016, le jour du 27e anniversaire de Gareth Bale. Ils célèbrent leur mariage en juillet 2019, en toute discrétion avec une soixantaine d'invités à Ibiza.