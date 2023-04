"Le mois de ramadan" a "fait imploser le vestiaire niçois" : Christophe Galtier ciblé par de nouvelles révélations dans Nice-Matin

CHRISTOPHE GALTIER. Nice-Matin a publié une enquête sur le passage de Christophe Galtier à l'OGC Nice. Le journal révèle que l'entraineur du PSG, déjà accusé d'avoir tenu des propos racistes, aurait provoqué une lourde polémique autour du ramadan quand il était sur le banc niçois...

Les rebondissements s'accumulent. Près de 48 heures après les révélations du journaliste indépendant Romain Molina et de RMC Sports à l'encontre de Christophe Galtier, le journal Nice-Matin a publié une enquête, ce mercredi soir, sur le passage mouvementé de l'entraîneur parisien à l'OGC Nice entre 2021 et 2022. Le quotidien a notamment dévoilé les coulisses du scandale qui a pris depuis hier une tournure dramatique, en particulier sur l'animosité qui s'est installée entre le coach et l'ancien directeur sportif du Gym, Julien Fournier.

Christophe Galtier, cité depuis mardi dans un mail attribué à Julien Fournier lui-même relatant des propos à caractère raciste à l'époque de leur collaboration houleuse, aurait même mené selon Nice-Matin ce qui ressemble à une croisade contre le ramadan, pratiqué par plusieurs joueurs de l'effectif azuréen.

Christophe Galtier se serait en particulier agacé de plusieurs recrutements réalisés par le club de Nice à l'initiative de Julien Fournier, notamment de l'arrivée de joueurs de confession musulmane dans son effectif. Ainsi, en avril 2022, "le mois du ramadan aurait fait imploser le vestiaire", selon les journalistes du quotidien régional.

Christophe Galtier, durant cette période, aurait évoqué "la difficulté de gagner des matchs" avec des footballeurs pratiquant le jeûne, estimant cette privation "trop impactante sur les performances des joueurs". L'actuel coach parisien en serait même venu selon Nice-Matin à menacer le milieu de terrain algérien Hicham Boudaoui de ne pas être titularisé si il refusait de s'alimenter pendant la journée.

Ce qu'on peut désormais qualifier d'"affaire Galtier" a réellement explosé le mardi 11 avril. Le journaliste indépendant Romain Molina a été le premier ce jour là à relayer sur les réseaux sociaux un e-mail, sans en-tête ni signature, dans lequel des propos discriminatoires étaient attribués à Christophe Galtier. Le soir même, le même document était diffusé dans l'émission L'After foot sur RMC.

"Il m'a alors répondu [...] qu'en effet, on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l'équipe."

L'e-mail ayant fuité a été authentifié par RMC comme émanant de l'ex-directeur sportif de l'OGC Nice, Julien Fournier, à l'époque où Christophe Galtier était encore sur le banc niçois. Il y relate une explication qu'il aurait eu avec l'entraîneur après un échange avec celui-ci et son fils John Valovic-Galtier, par ailleurs conseiller sportif. "Une fois son agent/fils parti, j'ai fait état à Christophe (Galtier) de la discussion que je venais d'avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m'a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu'en effet, on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l'équipe", peut-on lire dans ce mail.

"Il m'a dit 'hier soir je suis allé au restaurant et tout le monde m'est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs' puis d'ajouter : 'Julien tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin (ancien maire de Nice, ndlr), et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas', il n'y avait aucun argument sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau".

Julien Fournier, qui se trouvait "au Brésil" quand l'affaire a éclaté le 11 avril, a fait savoir le lendemain être "loin de cette polémique" à laquelle il a été associé "à [s]es dépends", sans pour autant démentir être l'auteur du mail qui a fuité dans les médias. "Je ne suis en aucun cas à l'origine de la diffusion de ces informations internes vieilles d'un an au moment de mon départ du club", a néanmoins réagi l'ex-dirigeant niçois, toujours dans les colonnes de Nice Matin. "Le timing de ces révélations me révolte tout autant que leur contenu", a-t-il expliqué.

Le conflit entre Christophe Galtier et Julien Fournier lors de leur collaboration à l'OGC Nice était connu dans le monde du football. "Les rapports que je pouvais avoir avec Christophe était dès le début de la saison dernière assez chaotiques. Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi nous nous sommes disputés, Christophe ne rentrera plus dans un vestiaire en France ou en Europe", avait expliqué Julien Fournier à l'automne dernier.

"Je ne veux pas me fatiguer à débattre sur tout ce qui se dit. La fonction fait qu'on crée automatiquement un débat l'un après l'autre. Sur la forme, je ne suis pas surpris connaissant le personnage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire", avait commenté l'entraîneur du PSG après cette première pique provenant de son ex-directeur sportif.

Très rapidement stigmatisé, Christophe Galtier a réagi mercredi 11 avril, en espérant sans doute dégonfler la polémique avant le choc PSG-Lens ce week-end en Ligue 1, dans un contexte sportif déjà très tendu au Camp des Loges. Dans un communiqué transmis à l'AFP mercredi après-midi par son avocat, l'entraineur du PSG a dit contester "avec la plus grande fermeté" les reproches qui lui sont faits, à savoir des propos racistes que le coach parisien aurait tenus lorsqu'il était entraineur de l'OGC Nice pendant la saison 2021-2022. Par le biais de Me Olivier Martin, Christophe Galtier a même assuré vouloir "entamer des poursuites judiciaires" depuis qu'il a "pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants" qui lui sont prêtés.

Aperçu au centre d'entraînement du PSG dans la matinée du mercredi 12 avril d'après le Parisien, l'entraineur serait "anéanti et abattu". Toujours selon l'hebdomadaire, certains de ses proches l'ont décrit comme "abasourdi". Sa première apparition publique devant la presse est très attendue, vendredi à 13h pour la conférence de presse d'avant-match.

D'après les informations de RMC Sport, le numéro de portable de Christophe Galtier aurait par ailleurs fuité sur Twitter, ce qui aurait valu à l'entraîneur du PSG une multitude de messages et d'appels téléphoniques. "Près de 5000 appels et messages" dont "des menaces de mort" qui ont amené le Paris-Saint-Germain à mettre en place une protection personnelle pour Christophe Galtier ainsi que pour sa famille.

"La vérité finira par éclater" : d'autres réactions en chaîne

Les révélations ont provoqué un torrent de réactions dans le monde du football. Si Kylian Mbappé, interrogé en marge d'une sortie publique au Stade de France le 12 avril est resté stoïque face aux journalistes, l'entraineur de Nice, Didier Digard a assuré avant la rencontre entre Bâle et le Gym en Ligue Europa Conférence ce jeudi 13 avril que "la vérité finira par éclater".

Mais Christophe Galtier bénéficie aussi de soutiens. Mercredi, le Turc Burak Yilmaz a affirmé ne "jamais avoir senti le moindre comportement négatif de sa part à cause de [s]a religion ou de [s]a nationalité". Le défenseur de Lille, José Fonte, a quand à lui décrit "un homme très respectueux". Roland Romeyer s'est également insurgé de la situation. "Pardon ? Christophe Galtier raciste ? C'est quoi ces conneries ?", Aurait tancé le dirigeant de l'AS Saint-Etienne.

Jean-Michel Aulas s'est lui aussi dit "très choqué et très peiné pour Christophe" ce jeudi 13 avril. les deux hommes se connaissent personnellement. Le président de l'Olympique Lyonnais "n'arrive pas à s'imaginer ce genre de choses". Egalement sollicité avant la rencontre contre le Paris-Saint-Germain prévue ce samedi 15 avril, l'entraineur de Lens a fini par s'exprimer devant la presse. Le patron des Sang-et-Or s'est montré prudent en stipulant "qu'il y a deux versions qui s'affrontent". Frank Haise a ensuite rappelé que le football était "un lieu d'union, de mixité sociale, culturelle et religieuse, d'ouverture, de tolérance". Son club, dauphin du PSG, se déplacera au Parc des Princes avec comme objectif de mettre la pression sur le club de la capitale.

Alors que RMC Sport avait annoncé à la mi-journée le 12 avril que le PSG allait ouvrir une enquête interne sur son entraîneur, Laurent Perrin, journaliste et responsable de la rubrique "PSG" au Parisien, a démenti cette information dans l'après-midi. Celui-ci a affirmé dans un tweet que le club n'avait entrepris aucune démarche concernant une éventuelle enquête.

Nasser Al-Khelaifi, le patron du PSG, n'était en tout cas pas au courant des propos qui ont été attribués à Christophe Galtier. "S'il l'avait su, jamais Galtier n'aurait pu signer au PSG, impossible", a confié ces dernières heures à la chaîne de télévision un membre de l'entourage du patron de QSI.

Les supporters du PSG ont publié un communiqué ce mercredi après-midi dans lequel ils demandent le départ de l'actuel entraineur si "les faits qui lui sont reprochés sont avérés". Le Collectif Ultras Paris qui "suit de près l'affaire Galtier", estime "qu'il n'est pas acceptable que cette personne reste dans l'organigramme du club", si toutefois, la vérité était celle détaillée dans le mail de Julien Fournier. Simultanément, les ultras niçois ont eux aussi publié un communiqué à charge envers l'ancien coach du Gym. Samedi 8 avril, lors de la 30e journée du championnat de Ligue 1, ils avaient dressé une banderole insultante à l'encontre de Christophe Galtier. Très mécontent, ce dernier avait, selon plusieurs médias, voulu "faire arrêter le match".