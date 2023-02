DIRECT. Ligue des Champions UEFA : tous les résultats des huitièmes de finale

Les huitièmes de finale aller sont terminés, place désormais aux matchs retours prévus le 7 mars prochain.

11:00 - Le PSG à Munich le 8 mars Le 8 mars prochain, le PSG aura son destin en main. Défaits à domicile 1 à 0 face au Bayern Munich, les hommes de Christophe Galtier devront coûte que coûte remporter ce match. Les Parisiens ont livré une performance assez décevante à l'aller d'autant que les allemands n'ont pas été flamboyants. A l'Allianz Arena, les Parisiens pourront néanmoins compter dès le début sur Kylian Mbappé revenu de blessure. Ils ont en revanche peut-être perdu Neymar, blessé le 19 février au Parc des Princes contre Lille.

10:00 - Benfica, Madrid et Naples en ballotage favorable Parmi toutes les rencontres, Benfica, le Real Madrid et Naples sont les équipes dont le score a été le plus large. Naples et Benfica ont respectivement gagné 2 à 0 à l'extérieur à Francfort et Brugge. Les Madrilènes aussi se sont imposés à l'extérieur 5-2 à Liverpool. Ces clubs seront tous à domicile au retour. L'AC Milan, Dortmund, ou encore l'Inter ont eux assuré l'essentiel à la maison en ne marquant qu'un seul but. Au mois de mars, ils devront néanmoins se rendre en terre hostile à Tottenham, Chelsea et Porto. La qualification est donc loin d'être acquise au même titre que Manchester City qui a buté à Leipzig 1-1. Il s'agit par ailleurs du seul match nul de cette phase aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

09:33 - Leipzig tient tête à Manchester City et l'Inter gagne contre Porto Très dominateur en première période les joueurs de Manchester City sont parvenus à ouvrir le score grâce à un but de Mahrez à la 27e minute. Puis les Citizens ont totalement relâché la pression et se sont fait surprendre en deuxième mi-temps par une tête victorieuse de Gvardiol. Le match s'est terminé sur le score de 1-1. En Italie, la rencontre a basculé lorsque Romelu Lukaku est entré en jeu à la 58e minute. Le Belge a en effet repris un ballon à la 82e minute qui a rebondi sur le poteau pour placer sa reprise dans le but adverse. L'Inter s'est imposé 1 à 0 grâce à l'attaquant donc, mais aussi avec le gardien Nerazzurri, Onana qui a effectué plusieurs arrêts de grande classe.

22/02/23 - 22:53 - Inter - Porto : Fin du match au Giuseppe Meazza (1-0) ! Si l'Inter Milan termine avec l’avantage au score (1-0) et plutôt avec la maîtrise du ballon (55% contre 45%), le FC Porto avait des raisons d’espérer dans ce 8e de finale au regard d’autres statistiques. Les Portuenses ont par exemple cadré autant de frappes que leurs adversaires (4) et auraient sans doute pu renverser la rencontre avec un peu plus de réalisme. Inter - Porto en direct

22/02/23 - 22:52 - Leipzig - Manchester City : Pas de gagnant à Leipzig (1-1) Le duel a été serré aujourd’hui entre le RB Leipzig et le Manchester City FC (1-1) et chaque équipe a tour à tour démontré sa supériorité. Ainsi, le Manchester City FC affiche un taux de possession de balle supérieur (40% -60%) mais c’est en revanche son adversaire qui a réussi le plus de tirs cadrés (4 contre 3). Le score final semble donc logique à l’issue cette partie. Leipzig - Manchester City en direct

22/02/23 - 22:45 - Inter - Porto : Romelu Lukaku débloque les compteurs à Milan (1-0) ! Ce but de Romelu Lukaku permet aux Intéristes de mèner 1 à 0, à la 86e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Les compteurs sont bien débloqués au Giuseppe Meazza et le FC Porto est désormais sous pression ! Inter - Porto en direct

22/02/23 - 22:36 - Inter - Porto : Carton rouge pour Otavio 78ᵉ. Srdjan Jovanovic sort de sa poche un carton rouge à destination de Otavio, le joueur du FC Porto, averti pour la deuxième fois aujourd'hui ! Inter - Porto en direct

22/02/23 - 22:28 - Leipzig - Manchester City : Egalisation du RB Leipzig (1-1) ! Voilà un but qui change la physionomie du match : le RB Leipzig égalise à la 70e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. C'est Josko Gvardiol qui a remis les compteurs à zéro de la tête. Le tableau d'affichage passe à 1 à 1 au Red Bull Arena ! Leipzig - Manchester City en direct

22/02/23 - 22:04 - Inter - Porto : Début de la 2e période C’est reparti entre l'Inter Milan et le FC Porto, à Milan, où Srdjan Jovanovic donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0. Inter - Porto en direct

22/02/23 - 22:04 - Leipzig - Manchester City : Début de la 2e mi-temps C’est reparti entre le RB Leipzig et le Manchester City FC, à Leipzig, où Serdar Gozubuyuk donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-1. Leipzig - Manchester City en direct

22/02/23 - 21:48 - Inter - Porto : Mi-temps au Giuseppe Meazza entre Inter et Porto Le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est en faveur de l'Inter Milan (55% contre 45% pour le FC Porto), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 1 tir cadré pour le FC Porto, mais nous en sommes à 0-0. Inter - Porto en direct

22/02/23 - 21:46 - Leipzig - Manchester City : Les joueurs sont au vestiaire au Red Bull Arena Les statistiques témoignent de la très nette domination du Manchester City FC : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est largement à l’avantage du Manchester City FC (75% contre 25% pour le RB Leipzig), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 1 tir cadré pour le RB Leipzig, et qui mène donc logiquement dans ce match (0-1). Leipzig - Manchester City en direct

22/02/23 - 21:26 - Leipzig - Manchester City : Ouverture du score pour le Manchester City FC (0-1) ! Les Mancuniens font évoluer le score pour passer à 0 à 1 au Red Bull Arena, alors qu'on joue la 27e minute dans ce Leipzig - Manchester City. Leipzig - Manchester City en direct

22/02/23 - 21:24 - Klostermann de la tête Les Citizens font le siège de la surface allemande. Mahrez donne fort à Rodri au milieu mais le milieu ne peut avancer. Il décale à gauche Grealish. Bloqué, ce dernier joue en retrait pour Aké dont le centre au second poteau est bien négocié de la tête par Klostermann.

22/02/23 - 21:00 - Leipzig - Manchester City : Coup d'envoi du match Leipzig - Manchester City ! Le match débute à Leipzig, où l’arbitre siffle le coup d’envoi de Leipzig - Manchester City. Leipzig - Manchester City en direct

22/02/23 - 21:00 - Inter - Porto : L'Inter Milan et le FC Porto débutent leur rencontre ! Le coup d’envoi de cette rencontre entre l'Inter Milan et le FC Porto vient d’être donné par Srdjan Jovanovic, au Giuseppe Meazza. Inter - Porto en direct

22/02/23 - 20:30 - Haaland, la machine à but Erling Haaland après Dortmund, retrouve encore l'Allemagne face au RB Leipzig. L'attaquant est depuis le mois de janvier un peu moins tranchant. Il a marqué que 5 buts en 10 matchs disputés, bien loin de ses standards de début de saison. Le cyborg a aussi 5 buts en Ligue des Champions. Il a la possibilité ce soir, de prouver au monde entier qu'il est la pièce manquante au système quasi-parfait et rôdé de Manchester City. Même si les Citizens avaient l'habitude d'évoluer avec un faux 9, Pep Guardiola semble placer dans le Norvégien une grande confiance.

22/02/23 - 20:00 - Pas de De Bruyne ou de Nkunku, ni de Laporte et de Stones Le maître à jouer de Manchester City est semble-t-il malade. Le Belge Kévin De Bruyne, sera donc absent pour le match qui débutera d'ici 1h. Le milieu offensif des Citizens est très régulièrement sollicité par Pep Guardiola qui lui voue une confiance sans limite. L'entraineur espagnol composera également sans Aymeric Laporte ou John Stones qu'il a l'habitude d'utiliser en rotation. Christopher Nkunku, récemment de retour sur les terrains, ne devrait pas pouvoir jouer une rencontre d'une telle intensité sur le plan physique.

22/02/23 - 19:00 - Porto toujours invaincu depuis 22 matchs Le FC Porto arrive avec une confiance absolue. Second du Championnat au Portugal, les Azuis e brancos restent sur 10 victoires consécutives et 22 matchs sans défaites. Mais les Portistas Mar Azul Tripeiros sont victimes, au sein de l'effectif de quelques blessures qui pourraient contrarier les plans de Sergio Conceiçao.

22/02/23 - 18:00 - Porto à de la réussite en Italie Le FC Porto sort souvent vainqueur d'un duel face à un club italien : Naples en Ligue Europa en 2013-2014, l'AS Roma à deux reprises en Ligue des Champions (2016-2017 et 2018-2019), la Juventus (2020-2021) et le Milan AC (2021-2022). Ce soir l'Inter Milan tentera de rehausser le bilan et Simone Inzaghi, l'entraineur, espère "inverser la tendance". La dernière confrontation entre les deux clubs qui remonte en 2005 avait tourné à l'avantage de l'Inter.

22/02/23 - 17:00 - Les compos probables du RB Leipzig et de Manchester City Lors de cette confrontation chaque entraineur se passera d'un joueur clé. L'attaquant Christopher Nkunku s'est blessé en Allemagne et chez les Citizens, Kévin De Bruyne serait malade. RB Leipzig : Blaswich - Simakan, Orban, Gvardiol, Raum - Szoboszlai, Laimer, X.Schlager, Forsberg - And.Silva, Werner

22/02/23 - 16:00 - Les compos probables de l'Inter et de Porto A San Siro les Nerazzurri devraient composer avec un 3-5-2 tandis que les Dragões pourraient opter pour un 4-3-3. L'arbitre de la rencontre sera le Serbe Srdan Jovanovic. Inter Milan : An. Onana - Skriniar, Acerbi, Bastoni - Darmian, Calhanoglu, Dimarco, Barella, Mkhitarian - Dzeka, La.Martinez

22/02/23 - 16:00 - Les derniers matchs de la phase aller Ce soir à 21h, les quatre dernières équipes qui joueront, clôtureront la phase aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. L'Inter Milan affrontera à San Siro le FC Porto et le RB Leipzig recevra Manchester City.

22/02/23 - 15:00 - Francfort perd Kolo Muani En plus de la défaite, les allemands perdent leur attaquant vedette, Randal Kolo Muani. Le Français a été expulsé à la 58e minute en raison d'un geste dangereux. Il était un atout majeur pour l'entraineur Oliver Glasner qui a affiché sa déception en conférence de presse après la rencontre. "C'est un carton rouge très amer pour Kolo Muani et pour nous”. Il devra donc se passer de lui le 15 mars prochain.