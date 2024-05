Ligue Europa 2024 : l'OM frustré, Leverkusen prend une option

L'Olympique de Marseille et l'Atalanta Bergame se sont quittés sur un score de un but partout en demi-finale aller de Ligue Europa

L'Olympique de Marseille espérait mieux. Dan un stade Vélodrome bouillant et à fond derrière son équipe, les hommes de Jean-Louis Gasset sortent de cette demi-finale aller avec un sentiment un petit peu amer. Et pourtant, ils n'étaient pas favori ce jeudi soir contre l'Atalanta Bergame. Les Phocéens ont été dominés pendant 45 minutes, avant de reprendre le controle sur le match. Mais les deux buts du match ont eu lieu dans les vingt première minute, avec l'ouverture du score de l'Atalanta grâce à deux erreurs de Chancel Mbemba, avant que se dernier se rattrape d'une frappe splendide à l'entrée de la surface. Jean-Louis Gasset, s'il regrette le début de match "un peu timide", est conscient que la qualification se jouera a Bergame. "Il faudra bien défendre et mieux négocier les situations de contre. Il faudra faire le match parfait pour se qualifier, ça vaut le coup."

Dans l'autre demi-finale, le Bayer Leverkusen prend une option sur la qualification après sa victoire 2 à 0 contre l'AS Roma au Stadio Olimpico. Dans une revanche de l'an passé, où les deux équipes s'étaient déjà affrontées au même stade de la compétition, le champion d'Allemagne a surfé sur la confiance engrangée par sa saison historique en ouvrant le score peu avant la demi-heure de jeu, avant de doubler la mise à la 73e.

En savoir plus

Pour rappel, les huit clubs qui ont fini en tête de leur poule de Ligue Europa étaient directement qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition. Ils ont affronté les vainqueurs des barrages. Voici désormais les affiches des demi-finales :

Marseille - Atalanta

AS Rome - Bayer Leverkusen

La phase à élimination directe se déroulera du jeudi 15 février 2024 au jeudi 9 mai 2024. Quant à la finale, elle est prévue le 22 mai 2024 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie). Le calendrier a été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Demi-finales : 2 et 9 mai 2024

Finale : 22 mai 2024

Comme lors de la saison dernière, l'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League 2023/2024 à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion jusqu'à la fin de la saison. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 22 mai 2024.