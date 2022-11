Alors que le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions s'est effectué lundi 7 novembre, avec un gros morceau pour le PSG, retrouvez le calendrier des matchs.

Une nouvelle compétition débute. Après la phase de poules de la Ligue des champions 2022-2023, place désormais à la phase finale avec les meilleures équipes européennes de la saison. Avec une grosse trêve en raison de la Coupe du monde 2022, il faudra attendre les 14-15-21-22 février et 7-8-14-15 mars 2023 pour retrouver la compétition, avec des huitièmes de finale qui s'annoncent particulièrement chauds. Deux chocs s'annoncent déjà bouillants : le PSG affrontera le Bayern de Munich tandis que Liverpool retrouvera le Real Madrid, soit l'affiche de la finale de l'année dernière. A noter également un Milan AC - Tottenham Hotspurs, qui devrait donner lieu à un face-à-face d'anthologie entre Olivier Giroud et Hugo Lloris juste après le Mondial.

Quelques heures après le tirage au sort, le calendrier des matchs est tombé. Désolé pour les amoureux, mais le PSG accueillera le Bayern Munich à l'aller le mardi 14 février au Parc des Princes, jour de la Saint Valentin. Le match retour aura lieu à l'Allianz Arena le mercredi 8 mars. Interrogé en conférence de presse, Julian Nagelsmann s'est montré "décu" après ce tirage. "On a hérité d'un adversaire compliqué. On avait déjà des adversaires redoutables dans la phase de groupes, on a fait premier du groupe, mais on n'a pas vraiment été récompensés de notre parfaite phase de groupes. Mais Paris, qui a perdu la première place du groupe sur le dernier match, n'a pas non plus dû exulter en apprenant qu'il jouera contre nous."

Quel est le calendrier de la Ligue des champions 2022-2023 ?

La phase de poules de la Ligue des champions de football s'est jouée du mardi 6 septembre 2022 au mercredi 2 novembre 2022 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du mardi 14 février 2023 au mercredi 17 mai 2023. Quant à la finale, elle est prévue le 10 juin 2023 au stade olympique Atatürk d'Istanbul.

Calendrier groupe A

Groupe A Mardi 1 nov. Liverpool 1 - 0 Naples Glasgow Rangers 1 - 2 Ajax

Calendrier groupe B

Groupe B Mardi 1 nov. Porto 2 - 0 Atlético Bayer Leverkusen 0 - 0 Bruges

Calendrier groupe C

Groupe C Mardi 1 nov. Bayern 2 - 0 Inter Plzen 2 - 4 Barcelone

Calendrier groupe D

Groupe D Mardi 1 nov. Sporting Portugal 1 - 2 Francfort OM 1 - 1 Tottenham

Calendrier groupe E

Groupe E Mercredi 2 nov. Chelsea 2 - 1 Zagreb Milan AC 4 - 0 Salzbourg

Calendrier groupe F

Groupe F Mercredi 2 nov. Real 5 - 1 Celtic Shakhtar 0 - 4 Leipzig

Calendrier groupe G

Groupe G Mercredi 2 nov. Manchester City 3 - 1 Séville Copenhague 1 - 1 Dortmund

Calendrier groupe H

Groupe H Mercredi 2 nov. Juventus 1 - 2 PSG Maccabi Haifa FC 1 - 5 Benfica

La phase finale

Huitièmes de finale aller

14 février: AC Milan-Tottenham et PSG-Bayern

15 février: Bruges-Benfica et Dortmund-Chelsea

21 février: Liverpool-Real et Francfort-Naples

22 février: Leipzig-Manchester City et Inter-Porto

Huitièmes de finale retour

7 mars: Benfica-Bruges et Chelsea-Dortmund

8 mars: Tottenham-AC Milan et Bayern-PSG

14 mars: Manchester City-Leipzig et Porto-Inter

15 mars: Real-Liverpool et Naples-Francfort

Quarts de finale : 11-12 et 18-19 avril 2023

Demi-finales : 9-10 et 16-17 mai 2023

Finale : 10 juin 2023

Quels sont les classements des groupes de la Ligue des champions ?

Paris Saint Germain, Marseille, Real... Retrouvez tous les classements des poules de la Ligue des champions.

Classement Groupe A Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Naples 15 6 5 1 0 20 6 14 2 Liverpool 15 6 5 1 0 17 6 11 3 Ajax 6 6 2 4 0 11 16 -5 4 Glasgow Rangers 0 6 0 6 0 2 22 -20

Classement Groupe B Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Porto 12 6 4 2 0 12 7 5 2 Bruges 11 6 3 1 2 7 4 3 3 Bayer Leverkusen 5 6 1 3 2 4 8 -4 4 Atlético 5 6 1 3 2 5 9 -4

Classement Groupe C Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Bayern 18 6 6 0 0 18 2 16 2 Inter 10 6 3 2 1 10 7 3 3 Barcelone 7 6 2 3 1 12 12 0 4 Plzen 0 6 0 6 0 5 24 -19

Classement Groupe D Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Tottenham 11 6 3 1 2 8 6 2 2 Francfort 10 6 3 2 1 7 8 -1 3 Sporting Portugal 7 6 2 3 1 8 9 -1 4 OM 6 6 2 4 0 8 8 0

Classement Groupe E Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Chelsea 13 6 4 1 1 10 4 6 2 Milan AC 10 6 3 2 1 12 7 5 3 Salzbourg 6 6 1 2 3 5 9 -4 4 Zagreb 4 6 1 4 1 4 11 -7

Classement Groupe F Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Real 13 6 4 1 1 15 6 9 2 Leipzig 12 6 4 2 0 13 9 4 3 Shakhtar 6 6 1 2 3 8 10 -2 4 Celtic 2 6 0 4 2 4 15 -11

Classement Groupe G Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Manchester City 14 6 4 0 2 14 2 12 2 Dortmund 9 6 2 1 3 10 5 5 3 Séville 5 6 1 3 2 6 12 -6 4 Copenhague 3 6 0 3 3 1 12 -11

Classement Groupe H Rang Equipe Pts Mj G P N BP BC Db 1 Benfica 14 6 4 0 2 16 7 9 2 PSG 14 6 4 0 2 16 7 9 3 Juventus 3 6 1 5 0 9 13 -4 4 Maccabi Haifa FC 3 6 1 5 0 7 21 -14

Sur quelle chaîne TV voir la Ligue des champions en France ?

La bataille des droits TV a continué de faire rage avant cette saison de Ligue des champions. L'UEFA a attribué les droits TV français de la "Coupe aux grandes oreilles" à beIN Sports et Canal+ qui assurent ainsi la diffusion de la Ligue des Champions. RMC Sport co-diffusera avec Canal les deux meilleures affiches de Ligue des Champions jusqu'en 2024 et beIN SPORTS proposera de son côté l'intégralité des matchs restants.