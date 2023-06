Roland-Garros 2023: Djokovic dans l'histoire, le résumé de la quinzaine

Ce dimanche 11 juin marque l'histoire du tennis. Novak Djokovic a remporté ce Roland-Garros 2023 et décroche un 23e titre du Grand-Chelem après sa finale remportée face à Casper Ruud en trois manches.

On pensait qu'avec l'absence de Rafael Nadal, le tableau masculin serait plus ouvert, mais à la fin, c'est encore un Novak Djokovic record qui triomphe. Le Serbe écrit un peu plus l'histoire de son sport en devenant l'unique joueur à soulever 23 titres en Grand Chelem dimanche 11 juin. Il est également le plus vieux vainqueur des Internationaux de France et le seul homme à avoir gagné au moins à trois reprises chaque Majeur. Le Serbe est invaincu en Grand Chelem depuis maintenant 21 matchs. Avec cette victoire à Roland-Garros, il a aussi repris la place de numéro 1 mondial à Carlos Alcaraz qu'il a battu en demi-finale.

Une demi-finale au gout amer

L'Espagnol et le natif de Belgrade s'affrontaient pour la deuxième fois sur le circuit. C'était sans aucun doute le match le plus attendu de la quinzaine. Il a finalement été le plus frustrant. La rencontre a réellement duré deux sets. Carlos Alcaraz a crampé au début de la troisième manche réduisant le suspense du match à néant. L'autre demi-finale entre Casper Ruud et Alexander Zverev s'est déroulée à sens unique. Le Norvégien a étrillé l'Allemand qui est l'une des satisfactions de ce Roland-Garros. Un an après sa dramatique blessure à la cheville, il a retrouvé les demi-finales à Porte d'Auteuil. De son côté, le Norvégien s'est encore incliné en finale.

La surprise Etcheverry

Dans le tableau masculin, on peut retenir le très beau parcours de Tomas Martin Etcheverry. L'Argentin a rejoint les quarts de finale du tournoi parisien sans perdre un set. La marche Alexander Zverev était cependant trop haute. Stefanos Tsitsipas a été balayé par Carlos Alcaraz au même stade. Karen Khacahnov a encore fait preuve d'une régularité exemplaire en atteignant les 1/4 de finale. Tous les favoris n'ont pas convaincu. Daniil Medvedev et Jannik Sinner se sont fait sortir au 1er et 2e tour dans deux matchs à rebondissements face à Thiago Seyboth Wild et Daniel Altmaier. Parmi les déceptions, il y a surtout le clan tricolore. Il n'y avait plus aucun français au 3e tour de Roland-Garros. Lucas Pouille a réussi à donner quelques émotions au public en sortant des qualifications et Gaël Monfils a fait le show contre Sebastian Baez au 1er tour.

Muchova, à un pas de l'histoire

Chez les femmes aussi, les Bleues ont été décevantes. Caroline Garcia a encore porté tous les espoirs français, en vain. La Saint-Germanoise a quitté le court Philippe-Chatrier au 2e tour. Diane Parry avait fait bonne impression. Elle est malheureusement tombée contre Mirra Andreeva qui est une joueuse très prometteuse et précoce sur le circuit féminin. Chez les femmes toujours, Aryna Sabalenka s'est faite avoir en demi-finale contre Karolina Muchova qui a été éblouissante. La Tchèque est la surprise de ce Roland-Garros 2023. Elle a même failli venir à bout d'Iga Swiatek en finale. La Polonaise est parvenue à conserver son trophée. C'est la troisième fois qu'elle s'impose à Paris. Durant son parcours, elle a stoppé la résiliente Beatriz Haddad Maia qui a enchaîné les matchs marathon. La Polonaise aurait pu défier Elena Rybakina mais la Kazakh blessée, a dû renoncer à disputer la fin du tournoi. En quart, la numéro 1 mondiale a dominé Coco Gauff qui était son adversaire en finale en 2022. Elle n'a pas eu de duel avec Ons Jabeur qui a montré ses limites contre Haddad Maia en quart de finale.

Des affaires extra sportives

Ce Roland-Garros 2023 a aussi été une scène géopolitique. Les Ukrainiennes telles que Elina Svitolina ou Marta Kostyuk ont refusé de serrer les mains des joueuses russes et biélorusses en raison de la guerre en Ukraine. La Bélarus Aryna Sabalenka a évité les conférences de presse car les journalistes l'ont sollicités à ce sujet. Et le public a parfois sifflé ces athlètes sans raison valable...

Les spectateurs sont peut-être la moins bonne réussite de cette édition 2023. Agités, de temps en temps irrespectueux, les visiteurs ont par exemple hué l'Américain Taylor Fritz au deuxième tour, certes un brin provocateur à la fin de la rencontre. Celui-ci était la cible du public du Suzanne-Lenglen car il a éliminé le dernier tricolore en lice. Il avait répondu en faisant un signe "chut". Ce qui a surtout été critiqué, ce sont les sièges vides. Lors de la demi-finale masculine entre Zverev et Ruud, il y avait dans le stade des places laissées à l'abandon.

En savoir plus

Voici tous les résultats des Internationaux de France 2023 avec le sacre de Novak Djokovic face à Casper Ruud et Iga Swiatek face à Muchova.

La dotation globale pour Roland-Garros 2023, une fois encore, a augmenté. Cette hausse est estimée à 12,3%. La dotation globale est équivalente à 49,6 millions d'euros selon le communiqué de Roland-Garros. A titre comparatif, en 2022, elle était de 43,6 millions d'euros. Ceux qui vont bénéficier de ce nouveau bonus financier sont les joueurs qui seront éliminés dès le premier tour. Cette saison ils percevront 69 000 euros, soit 7 000 de plus qu'en 2022.

Voici le palmarès des Internationaux de France à Roland-Garros depuis l'ère Open

1968 : Ken Rosewall

1969 : Rod Laver

1970 : Jan Kodes

1971 : Jan Kodes

1972 : Andres Gimeno

1973 : Ilies Nastase

1974 : Bjorn Borg

1975 : Bjorn Borg

1976 : Adriano Panatta

1977 : Guillermo Villas

1978 : Bjorn Borg

1979 : Bjorn Borg

1980 : Bjorn Borg

1981 : Bjorn Borg

1982 : Mats Wilander

1983 : Yannick Noah

1984 : Ivan Lendl

1985 : Mats Wilander

1986 : Ivan Lendl

1987 : Ivan Lendl

1988 : Mats Wilander

1989 : Michael Chang

1990 : Andres Gomez

1991 : Jim Courier

1992 : Jim Courier

1993 : Sergi Bruguera

1994 : Sergi Bruguera

1995 : Thomas Muster

1996 : Evgueni Kafelnikov

1997 : Gustavo Kuerten

1998 : Carlos Moya

1999 : André Agassi

2000 : Gustavo Kuerten

2001 : Gustavo Kuerten

2002 : Albert Costa

2003 : Juan Carlos Ferrero

2004 : Gaston Gaudio

2005 : Rafael Nadal

2006 : Rafael Nadal

2007 : Rafael Nadal

2008 : Rafael Nadal

2009 : Roger Federer

2010 : Rafael Nadal

2011 : Rafael Nadal

2012 : Rafael Nadal

2013 : Rafael Nadal

2014 : Rafael Nadal

2015 : Stan Wawrinka

2016 : Novak Djokovic

2017 : Rafael Nadal

2018 : Rafael Nadal

2019 : Rafael Nadal

2020 : Rafael Nadal

2021 : Novak Djokovic

2022 : Rafael Nadal

2023 : Novak Djokovic