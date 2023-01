Statut quo en haut du classement après la 20e journée et le match nul dimanche 29 janvier entre le PSG et le Stade de Reims.

L'essentiel

Paris aurait pu faire la bonne opération de la journée, mais accroché dans les dernières secondes face à Reims dimanche 29 janvier, le PSG ne creuse pas l'écart en tête du classement de la Ligue 1 et conserve 3 points d'avance sur Lens et 5 sur l'OM. Les deux poursuivants ont été également accrochés par Troyes et Monaco lors de cette 20e journée de Ligue 1. Retrouvez le tout dernier classement et le calendrier de la prochaine journée.