Ligue 1 : l'OL veut rebondir contre Nice, calendrier et infos

Ligue 1. L'Olympique lyonnais espère finir sur une bonne note, ce vendredi 11 novembre 2022, face à l'OGC Nice en ouverture de la 15e journée de Ligue 1, avant la trêve et la Coupe du monde au Qatar. Tous les résultats, le classement et les dernières infos sur la Ligue 1 en direct.

L'essentiel

La 15e journée de Ligue 1 est la dernière avant la trêve mise en place à cause de la Coupe du monde au Qatar. Plusieurs chocs sont au programme ce week-end, à commencer par le duel entre Lyon et Nice, sans oublier l'affrontement entre Monaco et l'OM dimanche 13 novembre 2022. Retrouvez tous les résultats et le classement.